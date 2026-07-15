Čoln z 19 turisti potonil, ena oseba umrla, dve pogrešani (VIDEO)

V bližini slovitega nekdanjega zapora Alcatraz v zalivu San Francisca se je zgodila huda nesreča. Potonil je pontonski rekreacijski čoln z 19 ljudmi na krovu. Tri osebe so morali prepeljati v bolnišnico, ena oseba je kljub oživljanju umrla zaradi hudih poškodb, dve pa še vedno pogrešajo. Preostalih 13 potnikov so reševalci varno spravili na kopno.

Klic na pomoč so reševalne službe prejele malo po 15.30, ko je bilo plovilo približno 500 metrov oddaljeno od otoka. Kot prva je na kraj nesreče prispela policijska patrulja, kmalu pa se je začela obsežna iskalna in reševalna akcija, v kateri pod okriljem ameriške obalne straže sodeluje enajst plovil. Posnetki lokalnih televizijskih postaj so sprva prikazovali skoraj povsem potopljen čoln, nad gladino je gledala le še streha, iz motorja, ki je še vedno deloval, pa je iztekalo gorivo. Plovilo je nato popolnoma potonilo, natančen vzrok nesreče pa za zdaj ni znan.

Otok Alcatraz, ki danes deluje kot priljubljen zgodovinski spomenik pod okriljem službe nacionalnih parkov, je sicer svetovno znan po nekdanjem zveznem zaporu. Ta je bil med letoma 1934 in 1963 proglašen za praktično neprepustnega, predvsem zaradi izjemno močnih morskih tokov in ledene vode, ki obdajata otok.

Pontonski čoln Namesto klasičnega, globokega trupa ima na dnu dva ali tri dolge aluminijaste valje (pontone), na katerih leži povsem ravna, široka ploščad z udobnimi sedeži in ograjo. Je kot neke vrste »plavajoča terasa«. Je izjemno stabilen, ko miruje, in ponuja več prostora za druženje, a je primeren le za mirna jezera, reke ali zaprte zalive. Na odprtem morju ali ob močnih tokovih postane zaradi ploskega dna in lahke konstrukcije hitro nestabilen in nevaren.