Čudež na Everestu: pogrešanega po tednu dni našli živega

Ko so že skoraj vsi obupali, se je na najvišji gori sveta zgodil pravi čudež. 52-letnega nepalskega gorskega vodnika Dawo Sherpo, ki je bil od 28. maja pogrešan visoko na Everestu, so po sedmih dneh našli živega. Izčrpan, podhlajen in z ozeblinami se je plazil v dolino, ko so ga malo nad baznim taborom zagledali člani nepalske ekipe, ki je po končani sezoni z najvišje gore sveta odstranjevala odpadke.

Dawa je bil del odprave manjšega nepalskega podjetja Himalayan Traverse Adventure. Na Everest se je povzpel skupaj s Poljakom, med sestopom pa je ostal čisto sam nad taborom III. Poljaka je zaradi ozeblin že prej prevzela druga skupina, tudi vsi drugi so že sestopili. Sezona za obisk vrha je bila prav tisti dan končana, zato na gori ni bilo nikogar več.

Britanski alpinist Chris Thrall, ki je bil na isti odpravi, je bil med zadnjimi sestopajočimi. Med četrtim in tretjim višinskim taborom je opazil Dawa Sherpo, kako utrujen sedi v snegu. »Vprašal sem ga, ali je v redu, in odgovoril mi je, da je in naj grem kar naprej,« je povedal Thrall. Ko je prišel do 3. višinskega tabora, ga je čakal zaman, gorski vodnik pa mu je naročil, naj sestopi. Kmalu zatem so z Everesta umaknili napeljane vrvi, lestve in varovala, saj se je sezona vzponov končala. Na gorskega vodnika so vsi pozabili.

Našla ga je nepalska odprava, ki je po koncu sezone čistila območje Everesta.

Iskalna akcija je sledila z velikim zamikom, saj je prišlo do spora med podjetjem, ki ureja dovoljenja za odprave, in agencijo Himalayan Traverse Adventure, dragoceni dnevi pa so minevali. Šele peti dan so po pritisku družine in domačinov organizirali helikoptersko iskanje, vendar niso našli nobene sledi. Sklepali so, da je pogrešani zdrsnil v prepad ali v ledeniško razpoko, lokalni mediji pa so o njem že pisali kot o mrtvem.

A sedmi dan se je zgodilo skoraj nepredstavljivo. Člani čistilne odprave niso mogli verjeti svojim očem, ko so ga zagledali. Dawa naj bi po prvih informacijah preiskal zapuščene šotore, v katerih je našel nekaj hrane in celo jeklenke s kisikom. Nato se je lotil še enega neverjetnega podviga: povsem sam je sestopil in tudi sam prečkal ledeni slap Khumbu, eno najnevarnejših območij na Everestu, in to potem, ko so bila varovala že odstranjena.

»Prepoznal me je ... z njim je v redu in lahko govori. Zelo smo srečni,« je ob prihodu v bolnišnico povedala njegova hčerka Mhendo Lhamo Sherpa. Njegova zgodba je sprožila burne razprave o gorniški etiki. Mnogi so prepričani, da so ga drugi člani odprave pustili na gori in da bi bila reševalna akcija hitrejša in obsežnejša, če bi šlo za bogatega tujega klienta in ne za šerpo.