Čudež na reki Misisipi: ogromen rečni tanker med izkrcavanjem potnikov trčil v križarko (FOTO)

V pristanišču v ameriškem New Orleansu se je konec tedna odvijala prava drama. Orjaški tanker za prevoz asfalta Atlantic Asphalt je silovito trčil v ogromno rečno potniško križarko American Heritage, ki je ravno končala večdnevno križarjenje po reki Misisipi in je bila privezana ob pomolu.

Po trčenju se je turistična ladja z okoli 130 potniki, ki so se takrat ravno izkrcavali, nagnila na bok in začela toniti.

Očividci so opisovali srhljive prizore, ki so spominjali na najslavnejšo ladijsko nesrečo v zgodovini. »Zvenelo je kot v filmu. Samo predstavljajte si škripanje ton jekla. S krovov sta se razlegala jok in krik prestrašenih ljudi, ki so v paniki skušali zapustiti potapljajočo se ladjo. Bil je kot prizor iz Titanika,« je za CBS povedal pretreseni očividec.

Ni še znano, zakaj je tanker Atlantic Asphalt zavil s poti. FOTO: Michael Democker/Getty Images/AFP

Mnogi potniki so za las ušli najhujšemu. Da so se rešili, so plezali čez ograjo in skakali v vodo, od koder so jih pobirale reševalne ekipe gasilcev, obalne straže, posadke vlačilcev in policije.

Kljub grozljivim prizorom pa se je drama končala brez smrtnih žrtev. »Nimamo pogrešanih, ni smrtnih žrtev, kar je resnično čudež na Misisipiju,« je z olajšanjem sporočila županja New Orleansa Helena Moreno. Poškodovanih je bilo 32 ljudi, a nihče ni v smrtni nevarnosti. Reševalno akcijo je kot izjemno pohvalil tudi ameriški predsednik Donald Trump, oblasti pa že preiskujejo, zakaj je tanker zavil s poti.