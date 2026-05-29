Dan pred maturantskim plesom ugasnilo mlado življenje, v nesreči umrl 18-letnik: »Bil je priden, odgovoren in priljubljen«

Huda prometna nesreča se je zgodila ponoči po polnoči v Fruškogorski ulici v naselju Martinci pri Sremski Mitrovici v Srbiji, ko je življenje izgubil 18-letni O. D., so potrdili na urgenci. Po doslej znanih informacijah se je nesreča zgodila, ko je avtomobil znamke Ford iz za zdaj neznanega razloga zapeljal s ceste, prečkal mostiček in končal prevrnjen v jarku.

V vozilu so bili N. M. (22), B. R. (23) in O. D. (18). Žal je mladenič zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, drugi dve osebi pa sta bili poškodovani in prepeljani na nadaljnje zdravljenje. Na kraju nesreče so posredovali policisti, ekipe nujne medicinske pomoči ter gasilsko-reševalne enote. Zaradi teže nesreče in položaja vozila v jarku so gasilci več ur odstranjevali avtomobil.

Vzrok nesreče še preiskujejo

Tragedija je pretresla prebivalce Martincev, prijatelji in znanci pa se poslavljajo od preminulega mladeniča. »Bil je priden, odgovoren in priljubljen med vrstniki. Še posebej boli dejstvo, da bi moral že naslednji dan praznovati svoj maturantski večer,« so povedali njegovi prijatelji.

Vzrok nesreče in vse okoliščine, v katerih je prišlo do tragedije, bodo ugotovili po preiskavi pristojnih organov, poroča Telegraf.rs.