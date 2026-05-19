  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HRVAŠKA ŽALUJE

Zadnje slovo od umorjenega Luke (19), pokopali ga bodo v obleki, ki jo je kupil za maturantski ples

Župan Drniša je današnji dan razglasil za dan žalovanja.
Krajani ne morejo verjeti, kaj se je zgodilo. FOTO: Duško Jaramaz/Pixsell

Krajani ne morejo verjeti, kaj se je zgodilo. FOTO: Duško Jaramaz/Pixsell

Danes se bodo poslovili od priljubljenega in uspešnega dijaka. FOTO: Duško Jaramaz/Pixsell

Danes se bodo poslovili od priljubljenega in uspešnega dijaka. FOTO: Duško Jaramaz/Pixsell

Lukova mama ga želi pokopati v obleki, ki bi jo moral nositi na maturantskem plesu naslednji teden. FOTO: Duško Jaramaz/Pixsell

Lukova mama ga želi pokopati v obleki, ki bi jo moral nositi na maturantskem plesu naslednji teden. FOTO: Duško Jaramaz/Pixsell

Krajani ne morejo verjeti, kaj se je zgodilo. FOTO: Duško Jaramaz/Pixsell
Danes se bodo poslovili od priljubljenega in uspešnega dijaka. FOTO: Duško Jaramaz/Pixsell
Lukova mama ga želi pokopati v obleki, ki bi jo moral nositi na maturantskem plesu naslednji teden. FOTO: Duško Jaramaz/Pixsell
B. K. P.
 19. 5. 2026 | 09:04
 19. 5. 2026 | 09:23
2:22
A+A-

Danes bodo k večnemu počitku položili 19-letnega maturanta Luko Milovca, ki je tragično umrl v noči na nedeljo. Pisali smo, da je nič hudega slutečega najstnika ustrelil 50-letni Kristijan Aleksić, ko mu je Luka dostavil pico, nato je strelec pobegnil in šele dan pozneje so ga policisti izsledili in aretirali. Luka bi moral naslednji petek plesati na maturantskem plesu, obleko, v kateri bi po plesišču zavrtel spremljevalko, je že kupil, zdaj bo na željo njegove skrušene mame v njej pokopan.

Župan Drniša Tomislav Dželalija je današnji dan razglasil za dan žalovanja, pred pogrebom bo na Gimnaziji Ivana Meštrovića, ki jo je obiskoval Luka, komemoracija. »Moj mlajši brat je v isti generaciji kot on, čez sedem dni naj bi šla na maturantski ples. Kaj naj vam povem ... Sinoči sem bil pri njih. Nebo in zemlja jočeta. Morilec je naletel na najbolj nedolžno osebo v mestu,« je za hrvaško televizijo RTL povedal Dario Lapić, predsednik košarkarskega kluba DOŠK Drniš. »Fenomenalni otrok, neskončno prijazen in dober,« pa je o pokojnem dijaku dejal ravnatelj omenjene gimnazije Hrvoje Pekas.

Danes se bodo poslovili od priljubljenega in uspešnega dijaka. FOTO: Duško Jaramaz/Pixsell
Danes se bodo poslovili od priljubljenega in uspešnega dijaka. FOTO: Duško Jaramaz/Pixsell
Morilec Aleksić je bil sicer v preteklosti zaradi nasilnega kaznivega dejanja že obsojen, ljudje v Drnišu so se ga bali, tudi Luka. V soboto zvečer, ko je usoda hotela, da ravno on dostavi pico na Aleksićev naslov, mi ni bilo prijetno, a se je njegov prijatelj Ivan ponudil, da gre z njim. Da bo vse v redu. »Kot njegov dolgoletni prijatelj sem mu ponudil, da grem z njim. Povzpela sva se po stopnicah, prišla na teraso, Kristijan je odprl vrata in rekel ’vstopite, vstopite’, Luka mu je izročil škatlo s pico in Aleksić je v tistem trenutku ustrelil. Ko sem videl, da je Luka padel na tla, sem začel teči, skočil po stopnicah, sedel v avto, vendar ni hotel vžgati. Odprl sem vrata in videl, da Aleksić teče proti meni, tudi jaz sem začel teči in nato šel v picerijo in povedal, kaj se je zgodilo, naj takoj gredo na policijo,« pa je za HRT podrobnosti tragične noči opisal prijatelj umorjenega Luke.

Lukova mama ga želi pokopati v obleki, ki bi jo moral nositi na maturantskem plesu naslednji teden. FOTO: Duško Jaramaz/Pixsell
Lukova mama ga želi pokopati v obleki, ki bi jo moral nositi na maturantskem plesu naslednji teden. FOTO: Duško Jaramaz/Pixsell

Več iz teme

DrnišumorpogrebLuka MilovacKristijan Aleksić
ZADNJE NOVICE
10:16
Bulvar  |  Glasba in film
VRAČA SE NA FILMSKI FESTIVAL

Italijanski Hitchcock snema novo grozljivko po navdihu bizarne mehiške uspešnice

Isabelle Huppert igra v filmu 85-letnega Daria Argenta.
19. 5. 2026 | 10:16
10:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
STRAŠNO

Tragedija na Koroškem: na mimovozeči avtomobil padlo drevo, oseba je umrla

Ena oseba je zaradi hudih poškodb na kraju umrla.
19. 5. 2026 | 10:12
10:05
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Katarina Venturini: Moraš biti boljši človek, mi je rekel

Njene podobe s plesnih tekmovanj na najvišji ravni so za vedno zapisane v naše spomine, njeni uspehi pa v zgodovino slovenskega športa.
Teja Roglič19. 5. 2026 | 10:05
09:51
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
LIKVIDACIJA

Je Aleksandra v restavracijo, kjer so ga umorili, zvabil policijski načelnik?

Srbijo pretresa likvidacija člana beograjskega klana.
19. 5. 2026 | 09:51
09:45
Novice  |  Svet
MIGRACIJE

Trumpova vlada želi v ZDA sprejeti še več tisoč belcev iz Južne Afrike

Za sprejem teh 10.000 državljanov Južne Afrike pripravljena porabiti 100 milijonov dolarjev.
19. 5. 2026 | 09:45
09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki