Zadnje slovo od umorjenega Luke (19), pokopali ga bodo v obleki, ki jo je kupil za maturantski ples

Danes bodo k večnemu počitku položili 19-letnega maturanta Luko Milovca, ki je tragično umrl v noči na nedeljo. Pisali smo, da je nič hudega slutečega najstnika ustrelil 50-letni Kristijan Aleksić, ko mu je Luka dostavil pico, nato je strelec pobegnil in šele dan pozneje so ga policisti izsledili in aretirali. Luka bi moral naslednji petek plesati na maturantskem plesu, obleko, v kateri bi po plesišču zavrtel spremljevalko, je že kupil, zdaj bo na željo njegove skrušene mame v njej pokopan.

Župan Drniša Tomislav Dželalija je današnji dan razglasil za dan žalovanja, pred pogrebom bo na Gimnaziji Ivana Meštrovića, ki jo je obiskoval Luka, komemoracija. »Moj mlajši brat je v isti generaciji kot on, čez sedem dni naj bi šla na maturantski ples. Kaj naj vam povem ... Sinoči sem bil pri njih. Nebo in zemlja jočeta. Morilec je naletel na najbolj nedolžno osebo v mestu,« je za hrvaško televizijo RTL povedal Dario Lapić, predsednik košarkarskega kluba DOŠK Drniš. »Fenomenalni otrok, neskončno prijazen in dober,« pa je o pokojnem dijaku dejal ravnatelj omenjene gimnazije Hrvoje Pekas.

Danes se bodo poslovili od priljubljenega in uspešnega dijaka. FOTO: Duško Jaramaz/Pixsell

Morilec Aleksić je bil sicer v preteklosti zaradi nasilnega kaznivega dejanja že obsojen, ljudje v Drnišu so se ga bali, tudi Luka . V soboto zvečer, ko je usoda hotela, da ravno on dostavi pico na Aleksićev naslov, mi ni bilo prijetno, a se je njegov prijateljponudil, da gre z njim. Da bo vse v redu. »Kot njegov dolgoletni prijatelj sem mu ponudil, da grem z njim. Povzpela sva se po stopnicah, prišla na teraso, Kristijan je odprl vrata in rekel ’vstopite, vstopite’, Luka mu je izročil škatlo s pico in Aleksić je v tistem trenutku ustrelil. Ko sem videl, da je Luka padel na tla, sem začel teči, skočil po stopnicah, sedel v avto, vendar ni hotel vžgati. Odprl sem vrata in videl, da Aleksić teče proti meni, tudi jaz sem začel teči in nato šel v picerijo in povedal, kaj se je zgodilo, naj takoj gredo na policijo,« pa je za HRT podrobnosti tragične noči opisal prijatelj umorjenega Luke.