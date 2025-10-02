Danijel iz potopljenega avtomobila zadnji trenutek rešil nezavestno Mateo

Na lokalni cesti blizu kraja Cerovelj, nedaleč od Pazina, se je pozno avgustovskega dne na videz običajna vožnja skorajda spremenila v tragedijo.

Komaj 23-letna Matea Šterpin je tistega dne vozila po omenjeni cesti, ko je izgubila nadzora nad avtomobilom, zapeljala s ceste, trčila v drevo, avto pa je nato pristal v motni vodi ribnika. Avto je med obračanjem obrnilo na streho in Mateja bi najverjetneje umrla, če se ne bi na pravem mestu ob pravem času znašel 32-letni Danijel Jurada, ki se bo dogodka spominjal do konca življenja.

»Peljal sem se po cesti, ko sem zagledal avto v vodi. Videl sem le kolesa. Niti za trenutek nisem razmišljal. Takoj sem se ustavil. V bližini je bil moški, ki je že poklical reševalce, sam pa sem stekel v vodo,« je za spletni portal 24sata povedal Danijel. V avtu je povsem šokiran opazil mlado žensko.

»Poskušala se je odvezati, da bi prišla ven, a je bila, ko sem prišel do avtomobila, že nezavestna. Ni bilo časa. Odprl sem vrata in jo potegnil ven. V tistem trenutku smo mislili le na eno stvar, in sicer na to, da bo preživela. Začeli smo ji dajati umetno dihanje in jo oživljati,« je še dejal Danijel.

Bil je nadvse olajšan, ko je opazil, da je dekle že kmalu začela kazati znake življenja. »Kasneje so nam zdravniki povedali, da bi ji, če bi ostala pod vodo še nekaj sekund, možgani ostali brez kisika in bi bile posledice grozne. To me je še bolj pretreslo,« je dodal Danijel, ki je v domačem kraju zaradi svojega hitrega in prisebnega ravnanja postal junak.