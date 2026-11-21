V prvih dveh dneh glavne obravnave v postopku proti Dejanu Dragijeviću in Srđanu Jankoviću, obtoženima umora dveletne Danke Ilić, je bilo javnosti prvič predstavljenih več doslej neznanih podrobnosti. Poleg pretresljivih navedb obtoženih o domnevnem policijskem mučenju so pričanja dekličinih staršev in dedka odprla številna nova vprašanja o rekonstrukciji dogajanja v Banjskem Polju. Morda najpomembnejšo novo informacijo je predstavila dekličina mati Ivana Ilić, ko je spregovorila o hčerinem zdravstvenem stanju. Po njenih besedah je Danka od starosti nekaj več kot enega leta večkrat izgubila zavest. Prvič so to povezovali z vnetjem ušesa, nevrolog v Beogradu pa je pozneje ugotovil, da je šlo za febrilno zmedenost. Do takšnih epizod je prihajalo, kadar se je deklica preveč vznemirila, jokala ali zaradi joka lovila sapo. Nazadnje se je to zgodilo januarja 2024.

Ivana Ilić je pred sodiščem navedla, da obstaja možnost, da je Danka izgubila zavest tudi usodnega 26. marca 2024, če se je takrat prestrašila ali poškodovala. Ob tem je poudarila, da ne gre za potrjeno dejstvo, temveč zgolj za njeno domnevo. Oče Miloš Ilić je potrdil, da je deklica imela takšne epizode. Povedal je tudi, da ji je nekoč poskušal pomagati tako, da ji je dal vodo, vendar so jima zdravniki svetovali, naj tega ne počneta, in ji predpisali zdravljenje. Mati je podrobno opisala dogajanje na dvorišču posestva v Banjskem Polju. Danka naj bi bila oddaljena od nje od pet do deset metrov, ko je odšla, da bi sinu prinesla vodo. Njena odsotnost je trajala približno tri minute. Nazadnje je hčerko videla, ko se je drugič vzpenjala na manjši grič. Ko je znova pogledala proti njej, deklice ni bilo več. Dodala je, da je Danka hodila z majhnimi koraki, govorila zelo malo in se ni odzivala na svoje ime.

Med iskanjem hčerke se je približala glavnemu vhodu, na razdaljo od deset do petnajst metrov, in opazila bel avtomobil. Za volanom je sedel moški, drugi pa je stal ob vozilu, obrnjen s hrbtom proti njej. Z njima ni spregovorila, saj je bila osredotočena na iskanje otroka. Odvetniki obrambe so po koncu obravnave opozorili, da je mati odšla tudi na cesto preverit lužo, in sicer kmalu po odhodu vozila komunalnega podjetja Vodovod. Po njihovem mnenju bi morala v takšnem primeru videti, kako se je avtomobil ustavil in kako so vanj namestili otroka.

Neskladja v izjavah o belem fiatu pandi

Pričanja Ivane Ilić, njenega moža Miloša in njenega očeta Časlava Dragomirovića so razkrila razlike v njihovih navedbah o tem, kdaj in kako se je v preiskavi prvič pojavila informacija o belem fiatu pandi. Ivana Ilić je povedala, da se 26. marca ni spomnila avtomobila in moških, ki naj bi jih videla. Policisti so ji takrat kazali fotografije modrega punta in bele pande. Šele 27. ali 28. marca se je med pogovorom z očetom spomnila, da je nekoga videla, vendar ni znala pojasniti, kdo je policiji prvi posredoval to informacijo. Njen mož Miloš Ilić je nasprotno trdil, da mu je žena takoj po prihodu v Banjsko Polje povedala za beli avtomobil in dva moška.

Pred sodiščem je večkrat spremenil svojo izjavo v primerjavi s tisto, ki jo je podal tožilstvu. Razhajanja so se nanašala na to, ali so bila okna vozila Vodovoda, ki ga je ustavil skupaj s sodelavcem, spuščena, pa tudi na trenutek, ko je pomislil, da bi pregledal prtljažnik vozila. Tokrat je dodal še, da se mu obtoženca nista zdela normalna, da sta umikala pogled in zmajevala z glavo. Časlav Dragomirović, oče Ivane Ilić, je najprej povedal, da je za beli avtomobil že vedel s posnetkov nadzornih kamer, ko mu je hči v Brestovcu okoli druge ali tretje ure zjutraj zaupala, kaj se je zgodilo. Ko ga je sodnik vprašal, kako je to mogoče, če so bili posnetki zaseženi šele tri ali štiri dni pozneje, je spremenil izjavo. Pojasnil je, da so posnetke pridobili šele po hčerinem pripovedovanju.

Obtoženca spregovorila o domnevnem policijskem mučenju

Dejan Dragijević in Srđan Janković sta zanikala očitano kaznivo dejanje in prvič javno spregovorila o domnevnem nasilju, ki naj bi ga doživela na policijski upravi v Boru. Janković je v solzah povedal, da so ga pretepali s kapuco na glavi in mu potiskali glavo v vedro z vodo, dokler ni izgubil zavesti. Trdil je, da je vnaprej pripravljeno priznanje podpisal, ne da bi ga prebral, saj naj bi mu grozili, da bodo ubili njegovega sina in štiriletno vnukinjo.

Dragijević je navedel, da so ga dušili s plastično vrečko, mu nadeli neprebojni jopič, da ne bi bile vidne sledi udarcev s policijsko palico, in ga po podplatih pretepali s palico, zaradi česar si ni mogel obuti športnih copat. Povedal je tudi, da so ga golega pretepali v gozdu.

Sojenje se bo nadaljevalo 23. in 24. novembra

Tožilstvo je odstopilo od zaslišanja očeta Srđana Jankovića, saj zaradi demence ni sposoben sodelovati v sodnem postopku. Obrambi je bila medtem posredovana zahtevana dokumentacija – dva uradna zaznamka o zaslišanju pokojnega Daliborja Dragijevića, brata obtoženega Dejana. Glavna obravnava se bo nadaljevala 23. in 24. novembra, ko bodo zaslišali še preostale priče in sodne izvedence, poroča Mondo.