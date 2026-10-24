David Sirca končno pred sodišče: snemal se je med zastrupljanjem marmelade, nato grozil trgovinam: »100.000 evrov ali gre na police«

Predstavljajte si, da kupite kozarec marmelade, ne da bi vedeli, da je nekdo vanj podtaknil strup. Prav s takšnim scenarijem je znanemu italijanskemu proizvajalcu marmelad Zuegg grozil moški, ki je od podjetja zahteval kar 100.000 evrov. Da bi svoje grožnje podkrepil, je poslal celo videoposnetek domnevnega zastrupljanja izdelka v supermarketu.

Zgodba sega v leto 2022, podrobnosti pa so znova prišle v javnost ta teden, ko se je na sodišču v Veroni začelo sojenje 51-letnemu Tržačanu Davidu Sirci, obtoženemu poskusa izsiljevanja. Na obravnavi 20. oktobra so zaslišali prve priče, med njimi tudi predstavnika prizadetega podjetja.

Zahteval 100.000 evrov, sicer bi zastrupljena marmelada končala med kupci

Po navedbah tožilstva je Sirca marca 2022 podjetju Zuegg poslal tri elektronska sporočila, v katerih je zahteval 100.000 evrov. Predstavljal se je z lažnim imenom Alessio Ferrari. Če mu denarja ne bi nakazali, je grozil, da bo na police supermarketov podtaknil kozarce marmelade, zastrupljene s talijevim sulfatom, izjemno strupeno kemično spojino. V podjetju se na njegove zahteve niso odzvali tako, kot je pričakoval. Izsiljevalec pa naj bi nato pritisnil še močneje.

Poslal je novi sporočili, v katerih je trdil, da je enega od kozarcev že zastrupil v trgovini Conad v dolini Val di Fassa na Trentinskem. Sporočiloma je priložil posnetek, na katerem naj bi bilo videti, kako manipulira z marmelado in vanjo dodaja domnevno strupeno snov. Ali je bil kozarec tudi dejansko zastrupljen in ali je res vseboval navedeno kemikalijo, iz objavljenih podatkov ni jasno. Preiskovalci so posnetek obravnavali kot del domnevnega poskusa izsiljevanja.

Zastrupljena marmelada ni bila edina grožnja

V podjetju Zuegg so grožnje prijavili karabinjerjem. Zaradi nevarnosti za potrošnike so sprožili tudi preventivni umik izdelkov. Na sojenju je o posledicah spregovoril predstavnik podjetja Silvano Groppi, ki je pojasnil, da je zaradi groženj več trgovskih verig s polic umaknilo njihove marmelade. »Številne trgovske verige so umaknile naše izdelke, za podjetje je bila to precejšnja škoda,« je po poročanju italijanskih medijev povedal na sodišču. Zuegg je sicer znan proizvajalec sadnih namazov in drugih sadnih izdelkov. Podjetje je nastalo na Južnem Tirolskem, od leta 1998 pa ima sedež v Veroni. Preiskava je razkrila, da Sirca po očitkih tožilstva ni meril zgolj na enega proizvajalca.

Podoben način izsiljevanja naj bi uporabil tudi proti podjetju Martinelli iz Villafrance pri Veroni. Tudi njim je pošiljal grozilna elektronska sporočila, le da naj bi tokrat trdil, da je s strupom za podgane zastrupil steklenice piva. Za to, da izdelkov ne bi spravil na prodajne police, je zahteval 30.000 evrov. Še pred tem naj bi grozil lastnici konjeniškega centra na Tržaškem. Če ne bi prejela njegovih denarnih zahtev, naj bi po njegovih grožnjah zastrupil konje.

Izdale so ga digitalne sledi

Sirca je po poklicu informatik, zato je po ugotovitvah preiskovalcev dobro poznal načine skrivanja na spletu. Kljub temu je med pošiljanjem sporočil pustil dovolj digitalnih sledi, da so kriminalisti ugotovili njegovo identiteto. Junija 2022 so ga prijeli v kraju Malchina na Tržaškem Krasu, nedaleč od slovenske meje.

Moški, ki se ga je oprijel vzdevek Acquabomber, je bil v preteklosti že obsojen zaradi podobnih poskusov izsiljevanja. Maja letos ga je sodišče v Cuneu obsodilo na tri leta zapora zaradi groženj proizvajalcem mineralne vode in vinskemu podjetju. Pred tem je bil v drugem postopku obsojen na štiri leta. Po poročanju je trenutno zaprt v Padovi.