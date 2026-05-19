Iz Italije poročajo o tragediji. Šestnajstletnik je umrl kmalu po tem, ko je pojedel sladoled v znani slaščičarni v Italiji. Adriano D'Orsi se je začel dušiti pred očmi prijateljev, njegovega življenja pa ni uspelo rešiti niti njegovemu očetu, h kateremu so ga fantje odpeljali potem, ko mu je nenadoma postalo slabo. Sumijo, da je deček umrl zaradi anafilaktičnega šoka.

»Prebral je vsako etiketo, vse je preverjal. Nikoli se ni zmotil«

Tragedija se je zgodila v soboto, dečkova mati Antonietta pa želi le odgovor na vprašanje, kako je njen sin umrl, saj je dobro poznal svoje alergije, in je izjemno pazil na to, kaj je jedel.

Res umrl zaradi anafilaktičnega šoka?

»Želim resnico. Želim vedeti, zakaj je moj Adriano umrl,« pravi mati, katere glas je izčrpan od dolgih neprespanih noči in vprašanj, na katera za zdaj nihče ne zna odgovoriti.

V hiši, v kateri so bile do sobote knjige z navtičnega inštituta, slušalke, odložene na postelji, in sanje nekega šestnajstletnika, je ostala tišina. Obdukcija je predvidena za sredo in morala bi pokazati, ali je deček res umrl zaradi anafilaktičnega šoka, ki naj bi ga povzročila kontaminirana hrana.

Adriano je od otroštva živel z alergijo na mlečne beljakovine. Dobro je vedel, kaj sme in česa ne sme jesti. Živel je z zavestjo o alergiji, s tiho disciplino, ki jo pogosto razvijejo otroci, prisiljeni odraščati z drugačno odgovornostjo. »Prebral je vsako etiketo, vse je preverjal. Nikoli se ni zmotil,« je za italijanske medije povedala obupana mati.