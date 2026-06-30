Deček, ki je umrl v Istri, vendarle ni padel s kolesa: policija razkrila zadnje podrobnosti preiskave

Potem ko je v ponedeljek v Buzetu umrl 13-letni deček, je policija objavila nove informacije o primeru, ki je pretresel Istro. V ponedeljek zjutraj okoli 6.05 je nujna medicinska pomoč prejela obvestilo, da otrok v družinski hiši na območju Buzeta potrebuje zdravniško pomoč. Do prihoda medicinske ekipe so starši po navodilih dispečerja začeli z oživljanjem, vendar otroku ni bilo pomoči.

Sprva je bila objavljena informacija, da je deček v soboto padel s kolesa, vendar ni poiskal zdravniške pomoči.

Vozil motor brez čelade

Vendar je policija v preiskavi ugotovila, da je deček v noči s 27. na 28. junij vozil neregistriran motor brez zaščitne čelade. Vozil se je po lokalnih cestah v okolici Buzeta, kjer je padel in se telesno poškodoval.

Po odredbi pristojnega državnega tožilstva bo opravljena obdukcija, da bi ugotovili natančen vzrok smrti, policija pa v sodelovanju s pristojnim državnim tožilstvom nadaljuje z ugotavljanjem okoliščin dogodka.