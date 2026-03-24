Deček pomagal staršema v sadovnjaku, zaradi žeje spil iz steklenice in umrl

Nezaslišana tragedija je pretresla srbsko vas Trešnjevica pri Ivanjici, kjer je 12-letni deček po nesreči spil strupeno tekočino, namenjeno škropljenju sadovnjaka, nato pa umrl, piše portal B92.

Po neuradnih informacijah je deček pomagal staršema v malinovem nasadu. Ko je postal žejen, je spil tekočino iz plastične plastenke coca-cole, saj je mislil, da gre za sok. V resnici pa je šlo za strupeno raztopino, ki so jo starši uporabljali proti plevelu.

Po navedbah virov naj bi spil le dva požirka in staršem ničesar povedal, saj je mislil, da mu ne bo nič. A se je vse končalo tragično.

Ko so se pojavile zdravstvene težave, so ga starši takoj odpeljali v bližnjo bolnišnico, nato pa še v osrednjo bolnišnico v Beogradu, vendar mu zdravniki niso mogli več pomagati, piše srbski portal.

Domačini pravijo, da gre za pridno, delavno in pošteno družino ter da takšne tragedije v kraju ne pomnijo.