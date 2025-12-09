Deček s pirotehniko povzročil požar, škode za 30 tisočakov

Po poročanju policije je 42-letna mati na parkirišču skupaj s sinom prižgala prskalico, ki je sicer ena redkih vrst pirotehnike, ki je v Nemčiji prosto dostopna in dovoljena skozi vse leto. Pri igri ni opazila, da iskrenje leti pod bližnji avtomobil. Tam se je med kolesi nahajalo suho listje, ki je zaradi vročih isker v hipu zagorelo. V nekaj trenutkih so se pod avtomobilom začeli dvigovati manjši plameni, ki so se ob prisotnosti vetra hitro razširili. Ko je mati opazila, da je ogenj že premočan, je poskušala plamene pogasiti sama, vendar žal neuspešno, piše hrvaški Dnevnik.

Na kraj so kmalu prispeli gasilci, ki so požar, kljub hitremu odzivu, našli že v polnem razmahu. Po prvih ocenah je nastala materialna škoda v višini približno 30.000 evrov. Gasilcem je uspelo preprečiti, da bi se požar razširil na druga vozila. Po incidentu je policija zavarovala območje in zbrala izjave prič. Zoper mater bo sprožen postopek zaradi povzročitve požara iz malomarnosti, saj je otroku dovolila rokovanje s prskalico na območju, kjer je obstajala nevarnost vžiga.

Opozorilo policije o »neškodljivi« pirotehniki

Nemška policija ob tem opozarja, da so prskalice pogosto podcenjen pirotehnični izdelek. Kljub temu da so dovoljene skozi vse leto in se zdijo neškodljive, lahko njihovo iskrenje doseže zelo visoke temperature. V kombinaciji s suhim listjem ali drugimi vnetljivimi materiali lahko hitro povzročijo požar, še posebej v stanovanjskih soseskah in na parkiriščih.