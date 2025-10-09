Deček se je zadušil s pico, lepa ravnateljica želela vse prikriti! Oglasila se je mati dečka

Občinsko državno tožilstvo na Reki je vložilo obtožnico proti petim delavkam Centra za rehabilitacijo Reka, Podružnica Kraljevica – Oštro, zaradi smrti 15-letnega dečka, ki se je zadušil s hrano potem, ko so ga pustile zaklenjenega v sobi brez nadzora, piše Index.hr.

Zaklenjen v sobi z neprimerno hrano

Štiri delavke so obtožene povzročitve smrti iz malomarnosti, ker so 15-letnemu dečku, ki je zaradi duševnih težav jemal psihofarmakološka zdravila, ponudile pico in ga zaprle samega v sobo.

Po navedbah iz obtožnice so vedele, da deček trpi za duševnimi motnjami, ki v kombinaciji z zdravili povzročajo motnje požiranja, in da mora jesti zmehčano hrano pod nadzorom.

Čeprav so bile po veljavnem protokolu ustanove dolžne izvajati nadzor najmanj enkrat na 15 minut, so ga pustile brez nadzora več kot dve uri. Našli so ga šele okoli 20.30, ko je bil že mrtev.

Iva Letina. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Ravnateljica naj bi ponaredila dokumente

Ravnateljica ustanove Iva Letina je obtožena ponarejanja uradne listine in pomoči storilcem po storitvi kaznivega dejanja. Po navedbah obtožnice je po incidentu pripravila lažni zapisnik domnevnega sestanka z dne 28. februarja 2024, na katerem naj bi bila sprejeta odločitev o spremembi protokola. Poleg tega je pripravila nov protokol z datumom marec 2024, s katerim je spremenila določila o nadzoru, da bi prikrila napake zaposlenih, piše Index.hr.

Obdukcija: neposredna povezava med zdravili in zadušitvijo

Obdukcija je pokazala, da je bila smrt dečka posledica zadušitve s hrano. Strokovno mnenje je potrdilo, da obstaja neposredna in medicinsko utemeljena vzročna povezava med kombinirano farmakoterapijo in motnjo požiranja, kar je z veliko verjetnostjo povzročilo zadušitev in smrtni izid.

Mati: »To zame ni nesreča, ampak umor z naklepom«

Dečkova mati ne verjame, da je šlo za nesrečo:

»Tisto noč so ga omamili in pustili zaprtega v sobi dve uri in pol s hrano brez nadzora. Zame to ni uboj iz malomarnosti, ampak umor z naklepom,« je dejala za Index.hr.

Center že prej pod drobnogledom

Center za rehabilitacijo je bil pod inšpekcijskim nadzorom že pred tem tragičnim primerom. Takrat je bilo ugotovljeno, da so uporabnike za kazen zaklepali v sobe, kar je junija 2023 privedlo do sprejetja protokola o restriktivnih ukrepih.

Tožilstvo za štiri obtožene delavke predlaga zaporne kazni v trajanju eno leto in šest mesecev, za ravnateljico pa enotno zaporno kazen enega leta.