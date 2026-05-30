Dečka (8) brutalno ubili in nato zažgali, ženska po naključju fotografirala kraj zločina: »Kot majhen taborni ogenj« (VIDEO)

Ženska, ki je na dan zločina v Klein Upahlu v Nemčiji lani oktobra po naključju z mobilnim telefonom posnela dim in manjši ogenj – prav na kraju, kjer so pozneje našli truplo 8-letnega Fabijana – je ta trenutek opisala med sojenjem za umor. Na sojenju zaradi umora dečka Fabijana, ki je bil ubit oktobra lani, se je pred Deželnim sodiščem v Rostocku v Nemčiji nadaljevala podrobna analiza sledi in dokazov. Šesti dan postopka je pričala ženska, ki je na dan zločina posnela tri fotografije. Na njih so vidni oblaki dima in manjši ogenj na kraju, kjer so pozneje našli truplo dečka, v bližini kraja Klein Upahl.

Po obtožnici je bilo otrokovo truplo 10. oktobra 2025 polito z vnetljivo tekočino in zažgano, da bi uničili sledi zločina. Istega dne je priča – 36-letna ženska, ki živi v Klein Upahlu – po naključju hodila po tem območju s svojim ponijem.

Kaj je ženska povedala na sodišču

Konja je vodila peš po poljski poti skozi gozd, kot je pogosto počela. Pri tem je šla mimo jezerca, ob katerem so Fabijana našli 14. oktobra 2025 po štiridnevnem intenzivnem iskanju. Po metapodatkih njenega telefona so bile fotografije ognja in belega dima posnete 10. oktobra ob 14.59 in 15.00.

Po obtožnici je bilo otrokovo truplo 10. oktobra 2025 polito z vnetljivo tekočino in zažgano. (Fotografija je simbolična). FOTO: Alexandra Stolze/nemška Zvezna Policija

Kot je izjavila pred sodiščem, je prizor izgledal »kot majhen taborni ogenj«. Kljub temu je pomislila, da gre za nadzorovano sežiganje rastlinja zaradi odstranjevanja trstičja okoli jezerca. Ko se je pozneje vračala s sprehoda skozi gozd, je bil ogenj že ugasnjen. Sodni senat med postopkom obravnava veliko število indicev in pričevanj. Welt piše, da 30-letna obtožena Đina H. doslej ni podala zagovora niti se ni izrekla o obtožbah. Obtožena je, da je 10. oktobra Fabijana usmrtila s šestimi vbodi z nožem.

Priči videli vozilo obtožene

Dve priči sta izjavili, da sta na dan zločina videli vozilo obtožene na poljski poti nedaleč od kraja, kjer so pozneje našli dečkovo truplo. Po njunih navedbah je poltovorno vozilo 10. oktobra pripeljalo s stranske poti v Klein Upahlu. Eden od 18-letnikov, ki je tistega dne s sodelavci pobiral kamenje na njivi in bil na odmoru za kosilo, je povedal, da je avtomobil takoj prepoznal.

Isto poljsko pot je uporabljala tudi ženska, ki se je sprehajala s svojim ponijem. Vendar je sodelavec mladega kmetijskega delavca povedal, da ni mogel videti, kdo je vozil vozilo. Obe priči sta navedli, da se je avtomobil peljal v smeri Upahla in da je prihajal iz smeri jezerca, oddaljenega nekaj sto metrov, kjer so pozneje našli Fabijanovo truplo. Sodišče je na začetku postopka sporočilo tudi, da je bilo zaključeno izvedensko poročilo o nožu, ki je bil šele nedavno predmet dodatne analize. O rezultatih bodo razpravljali pozneje. Gre za enega izmed več nožev, ki so bili predmet preiskave. Orožje, s katerim je bil storjen umor, do danes ni bilo najdeno.

Nešteto sporočil

To je bil šesti dan sojenja. Obtožena je bila več let v zvezi s Fabijanovim očetom, vse do začasnega razhoda avgusta lani, medtem pa sta se ponovno pobotala. Od novembra 2025 je v priporu. Sojenje v sodni dvorani 2.002 Deželnega sodišča v Rostocku je spremljalo približno 80 opazovalcev. Sodni senat je znova predvajal glasovna sporočila, ki sta si jih izmenjevala obtožena in Fabijanov oče (35), ki sta bila v času dečkovega izginotja bolj ali manj ločena.

Njun odnos je bil opisan kot zveza s pogostimi razhodi in pobotanji. V glasovnih sporočilih je ženska nekdanjega partnerja prosila, naj se vrne k njej. Hkrati mu je v sporočilih, ki jih je včasih pošiljala iz minute v minuto, očitala, da ji ne dovoli sodelovati pri iskanju pogrešanega Fabijana, poroča Blic.rs.