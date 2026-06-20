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OBSEŽNA ISKALNA AKCIJA

Dečka, ki je izginil v Dravi, še niso našli, iskanje se nadaljuje: »Razmere na terenu so zelo zahtevne« (FOTO)

Osemletnik je izginil v sredo zvečer na območju neuradnega kopališča, reševalcem pa delo otežujejo narasla reka, motna voda in številne naplavine.
Iskalna akcija se nadaljuje. FOTO: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell Pixsell

Iskalna akcija se nadaljuje. FOTO: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell Pixsell

Iskalna akcija se nadaljuje. FOTO: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell Pixsell

Iskalna akcija se nadaljuje. FOTO: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell Pixsell

Iskalna akcija se nadaljuje. FOTO: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell Pixsell

Iskalna akcija se nadaljuje. FOTO: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell Pixsell

Iskalna akcija se nadaljuje. FOTO: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell Pixsell
Iskalna akcija se nadaljuje. FOTO: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell Pixsell
Iskalna akcija se nadaljuje. FOTO: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell Pixsell
K. G.
 20. 6. 2026 | 10:46
3:36
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Iskanje osemletnega dečka, ki je v sredo zvečer izginil v reki Dravi na severu Hrvaške, se nadaljuje že četrti dan. Kljub obsežni akciji, v katero so vključene številne reševalne in varnostne službe, dečka doslej še niso našli. Policija je prijavo o izginotju prejela v sredo ob 20.39. Takoj zatem se je začela obsežna iskalna akcija, ki je zaradi teme, zahtevnega terena in visokega vodostaja trajala tudi ponoči. V prvih urah so pri iskanju uporabljali tudi brezpilotne letalnike s termovizijskimi kamerami, vendar brez uspeha, poroča Jutarnji list.

Po podatkih hrvaških medijev in pristojnih služb v iskalni akciji trenutno sodeluje okoli 110 ljudi. Na terenu so policisti, pripadniki interventnih enot, potapljači, člani hrvaške gorske reševalne službe (HGSS), gasilci, predstavniki Rdečega križa ter številni prostovoljci in domačini. Pri iskanju pomagajo tudi ekipe iz Varaždinske in Medžimurske županije. Reševalci območje pregledujejo peš, s čolni, droni in sonarji. Iskanje poteka vzdolž skoraj deset kilometrov dolgega odseka reke in obrežja med krajem izginotja ter Donjo Dubravo. Posebno pozornost namenjajo tudi staremu toku Drave, kjer je veliko naplavin in težko dostopnih območij.

Iskalna akcija se nadaljuje. FOTO: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell Pixsell
Iskalna akcija se nadaljuje. FOTO: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell Pixsell

Domačini takšne tragedije ne pomnijo

Po neuradnih informacijah je bil deček, rojen leta 2018, v času izginotja skupaj z bratom in psom. Družina živi nedaleč od kraja dogodka. Ko naj bi deček stopil v vodo, je izginil pod gladino. Njegov brat, ki po navedbah hrvaških medijev ne zna plavati, je stekel po pomoč in obvestil starše. Dogodek se je zgodil na delu Drave, ki ga domačini že vrsto let uporabljajo kot neuradno kopališče. Župan občine Legrad Ivan Sabolić je za hrvaške medije povedal, da se prebivalci tam kopajo že desetletja, podobne tragedije pa se po njegovih besedah na tem mestu ne spomnijo. Ob tem je opozoril, da je bila reka v zadnjih dneh zaradi obilnih padavin močno narasla.

Prav zahtevne razmere predstavljajo eno največjih ovir za reševalce. Poveljnik gasilske brigade Koprivniško-križevske županije Zvonimir Habijan je pojasnil, da je Drava izjemno nepredvidljiva reka, dodatne težave pa povzročajo močan tok, slaba vidljivost v vodi in številna podrta drevesa v strugi. »Tisti dan, ko se je zgodilo, je bilo vse pod vodo. V vodi so drevesa in celotne krošnje dreves, ki predstavljajo veliko nevarnost. Tudi razmere na terenu so zelo zahtevne,« je dejal. Reševalci se poleg zahtevnega terena spopadajo tudi z visokimi temperaturami, vendar poudarjajo, da bodo z iskanjem nadaljevali, dokler dečka ne najdejo.

Iskalna akcija se nadaljuje. FOTO: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell Pixsell
Iskalna akcija se nadaljuje. FOTO: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell Pixsell

Strokovnjaki opozarjajo, da so reke pogosto precej nevarnejše, kot se zdi na prvi pogled. Muljasto in spolzko dno, nenadne spremembe globine, močni tokovi ter naplavine lahko hitro povzročijo usodne zaplete, zlasti pri otrocih. Domačini so nad dogodkom pretreseni. Številni priznavajo, da se na tem delu Drave kopajo že od otroštva, vendar jih je tragedija opomnila, kako nepredvidljiva je lahko reka tudi na območjih, ki jih dobro poznajo.

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