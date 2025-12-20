Dečku (10) v roki razneslo petardo, z njim je hudo

V petek zvečer se je na Trgu svobode v Osijeku pripetila grozljiva nesreča, ki bo za vedno zaznamovala življenje komaj desetletnega dečka. Ta se je s prijatelji že nekaj dni pred božičem s prijatelji v mestu zabaval tudi z metanjem petard, žal pa se je zgodilo najhujše – eno od petard je razneslo, ko jo je še držal v roki, piše danas.hr. Hudo ranjenega dečka so sprejeli v klinični center, kjer so strokovnjaki ugotovili, da za njegove poškodovane prste ne morejo nič več storiti, zato so mu dva amputirali. Na prizorišče nesreče so bili napoteni tudi policisti, ki so opravili ogled, informacije v zvezi z nesrečo pa še zbirajo. Policisti, ne le na Hrvaškem temveč tudi pri nas sicer že več tednov opozarjajo na nevarnosti uporabe pirotehničnih sredstev, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe, pa tudi požare.

Pri nas so denimo policisti, ki za red in mir skrbijo na območju Policijske uprave (PU) Murska Sobota, od 1. do 17. decembra letos prejeli že pet prijav zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov, zasegli so jih tudi v kar dveh osnovnih šolah na območju Ljutomera. Med drugim so zasegli skupno več kot sto manjših petard in šest večjih. »Gre za prekršek, ker so kategorije pirotehničnih izdelkov F1 uporabljale osebe, mlajše kot 14 let. Ker so kršitelji otroci, sledi uradni zaznamek, na center za socialno delo pa so bila napisana poročila ter opravljen razgovor s starši,« so še sporočili s PU Murska Sobota.

