  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽALOSTNO

Dedek pomotoma ugrabljen in umorjen, država je v šoku

Avstralija je pretresena po hladnokrvnem zločinu. Truplo vdovca našli pri igrišču za golf blizu Sydneyja.
Chris Baghsarian je bil prijazen oče, brat, stric in dedek. FOTO: NSW Police/AFP

Chris Baghsarian je bil prijazen oče, brat, stric in dedek. FOTO: NSW Police/AFP

Manj kot 24 ur po najdbi trupla so včeraj aretirali dva osumljenca. FOTO: NSW Police/AFP

Manj kot 24 ur po najdbi trupla so včeraj aretirali dva osumljenca. FOTO: NSW Police/AFP

Avstralija je pretresena. FOTO: Bianca De Marchi/Reuters

Avstralija je pretresena. FOTO: Bianca De Marchi/Reuters

Chris Baghsarian je bil prijazen oče, brat, stric in dedek. FOTO: NSW Police/AFP
Manj kot 24 ur po najdbi trupla so včeraj aretirali dva osumljenca. FOTO: NSW Police/AFP
Avstralija je pretresena. FOTO: Bianca De Marchi/Reuters
T. H.
 26. 2. 2026 | 17:23
1:58
A+A-

Avstralijo pretresa ugrabitev 85-letnega Chrisa Baghsariana. Dedka iz Sydneyja, kot so ga poimenovali novinarji, so po navedbah policije ugrabili po pomoti, a ga nato kljub temu hladnokrvno umorili. Ostarelega vdovca, ki je živel sam v skromni hiši, so 13. februarja zgodaj zjutraj nasilno odvlekli iz postelje, preiskovalci pa so hitro ugotovili, da ni bil prava tarča ugrabiteljev. »Sumimo, da so nameravali ugrabiti nekoga drugega in zanj zahtevati odkupnino,« so povedali kriminalisti iz zvezne države Novi Južni Wales. Policija je kmalu po dogodku na več novinarskih konferencah javno opozorila ugrabitelje, da so naredili usodno napako, ter jih pozvala, naj starejšega moškega izpustijo na varnem kraju.

Policija je javno opozorila ugrabitelje, da so naredili napako in naj 85-letnika izpustijo.

Namesto tega se je na spletu pojavil srhljiv videoposnetek, na katerem je bil ugrabljeni zvezan v zapuščeni in propadajoči stavbi v kraju Dural, približno 20 kilometrov od njegovega doma. Ko so jo policisti našli in preiskali, pa dedka ni bilo več tam.

Upanje svojcev je ugasnilo predvčerajšnjim, ko je policija potrdila, da so blizu igrišča za golf zahodno od Sydneyja našli Chrisovo truplo. Včeraj so aretirali dva moška, stara 24 in 29 let. Policija sumi, da so bili v zločin vpleteni najmanj trije.

Avstralija je pretresena. FOTO: Bianca De Marchi/Reuters
Avstralija je pretresena. FOTO: Bianca De Marchi/Reuters

Po ugrabitvi je o tragediji javno spregovorila tudi njegova družina: »Chris je bil predan oče, brat, stric in dedek. Nežen, dobrosrčen in izjemno ljubljen. Težko je sprejeti, da je bil ugrabljen popolnoma nedolžni,« so med drugim zapisali.

Več iz teme

smrtdedekAvstralijaugrabitevumor
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
RAZLOGI

Tega ne bi pričakovali: zato se rojeva vse manj otrok

Sociologinja povezuje nenaden globalni padec natalitete z rastjo uporabe pametnih telefonov.
26. 2. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
S.O.S. KVINTET

Malo poseben

Tak je naslov nove igrive polke, ki poslušalca pritegne z lahkotno melodijo in simpatično zgodbo, v kateri ne manjka humorja.
Mojca Marot26. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Dan za globoke občutke in jasne misli

Odnosi bodo deležni pomirjujočega vpliva, zato je to ugoden čas za srčne pogovore in umetniške dejavnosti.
Delo UI26. 2. 2026 | 18:00
17:25
Bulvar  |  Domači trači
VROČE IZ IZOLE

Nova fotografija Urške sprožila val ugibanj, le kaj bo rekel njen Bor? (FOTO)

Izolski utrinek predsednice Državnega zbora je sprožil val komentarjev.
26. 2. 2026 | 17:25
17:25
Novice  |  Nedeljske novice
VESOLJE

Luna se krči

Znanstveniki na površju Zemljinega naravnega satelita odkrili več kot 1000 novih razpok.
26. 2. 2026 | 17:25
17:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽALOSTNO

Dedek pomotoma ugrabljen in umorjen, država je v šoku

Avstralija je pretresena po hladnokrvnem zločinu. Truplo vdovca našli pri igrišču za golf blizu Sydneyja.
26. 2. 2026 | 17:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki