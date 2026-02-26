Dedek pomotoma ugrabljen in umorjen, država je v šoku

Avstralijo pretresa ugrabitev 85-letnega Chrisa Baghsariana. Dedka iz Sydneyja, kot so ga poimenovali novinarji, so po navedbah policije ugrabili po pomoti, a ga nato kljub temu hladnokrvno umorili. Ostarelega vdovca, ki je živel sam v skromni hiši, so 13. februarja zgodaj zjutraj nasilno odvlekli iz postelje, preiskovalci pa so hitro ugotovili, da ni bil prava tarča ugrabiteljev. »Sumimo, da so nameravali ugrabiti nekoga drugega in zanj zahtevati odkupnino,« so povedali kriminalisti iz zvezne države Novi Južni Wales. Policija je kmalu po dogodku na več novinarskih konferencah javno opozorila ugrabitelje, da so naredili usodno napako, ter jih pozvala, naj starejšega moškega izpustijo na varnem kraju.

Namesto tega se je na spletu pojavil srhljiv videoposnetek, na katerem je bil ugrabljeni zvezan v zapuščeni in propadajoči stavbi v kraju Dural, približno 20 kilometrov od njegovega doma. Ko so jo policisti našli in preiskali, pa dedka ni bilo več tam.

Upanje svojcev je ugasnilo predvčerajšnjim, ko je policija potrdila, da so blizu igrišča za golf zahodno od Sydneyja našli Chrisovo truplo. Včeraj so aretirali dva moška, stara 24 in 29 let. Policija sumi, da so bili v zločin vpleteni najmanj trije.

Avstralija je pretresena. FOTO: Bianca De Marchi/Reuters

Po ugrabitvi je o tragediji javno spregovorila tudi njegova družina: »Chris je bil predan oče, brat, stric in dedek. Nežen, dobrosrčen in izjemno ljubljen. Težko je sprejeti, da je bil ugrabljen popolnoma nedolžni,« so med drugim zapisali.