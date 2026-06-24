Dedek s traktorjem povozil vnuka (1,5), zdravniki se borijo za njegovo življenje

V beograjskem naselju Begaljica v občini Grocka se je včeraj okoli 18. ure zgodila huda nesreča, v kateri je bil huje poškodovan leto in pol star deček. Zdravniki se trenutno borijo za njegovo življenje, poroča Telegraf.rs.

Po njihovih informacijah se je tragedija zgodila na dvorišču družinske hiše, ko je N. J. (57), dedek otroka, zagnal traktor z namenom, da bi nanj priključil delovni stroj. V tistem trenutku se je malček pod še nepojasnjenimi okoliščinami znašel v bližini težkega vozila. Po navedbah portala dedek svojega vnučka ni opazil, nato pa se je s traktorjem premaknil in dečka povozil.

Na dvorišču sta bila oče in dedek

Kot poroča Telegraf.rs, sta bila v času nesreče ob dečku tako njegov oče kot dedek. Za zdaj ostaja nejasno, kako se je otrok znašel tik ob kolesih traktorja. »Vse se je zgodilo v sekundi. Dedek je želel le priključiti stroj, nihče ni opazil, kdaj se je deček približal vozilu. Nato se je zaslišal krik in družina je takoj priskočila na pomoč,« je za portal povedal vir, seznanjen s preiskavo.

Poškodovanega dečka so najprej odpeljali v lokalni zdravstveni dom, od tam pa so ga zaradi hudih poškodb z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico, kjer zdravniki vlagajo vse napore v njegovo zdravljenje. Policija je na kraju opravila ogled in zbira informacije o vseh okoliščinah nesreče, ki je pretresla prebivalce Grocke.