Oče je v ameriški zvezni državi Teksas rešil svojo 15-letno hčer, potem ko je lociral njen mobilni telefon in odkril kraj, kjer so jo po ugrabitvi zadrževali, so sporočili namestniki šerifa. Urad šerifa okrožja Montgomery je sporočil, da je okoli 16.50 na božič v kraju Porter, nedaleč od Houstona, posredoval po obvestilu o ugrabitvi mladoletnice.

»Po prihodu so namestniki izvedeli, da je žrtev odpeljala psa na sprehod, in ko se ni vrnila ob običajnem času, so se starši začeli bati. Z uporabo starševskih nastavitev za lociranje mobilnega telefona je oče odšel v odročno, deloma z gozdom poraslo območje v okrožju Harris, skoraj 3 kilometre stran,« navaja urad šerifa.

»Z nožem grozil žrtvi in jo ugrabil z ulice«

»Oče je našel žrtev in njenega psa v poltovornjaku z delno golim 23-letnim moškim. Oče je hčerki pomagal pobegniti iz vozila in stopil v stik s policijo.« Osumljeni Giovanni Rosales Espinoza iz Portera je »z nožem grozil žrtvi in jo ugrabil z ulice«, je še sporočil urad šerifa okrožja Montgomery.

Z uporabo opisov, ki so jih podale priče, so namestniki šerifa locirali Espinozo in ga prijeli, poroča Fox News.

Urad šerifa je sporočil, da je Espinoza obtožen ugrabitve in neprimernega vedenja do otroka. Trenutno je v priporu brez možnosti varščine.

Preiskava se nadaljuje.