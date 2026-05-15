Deklica (11) umrla zaradi električnega udara v stanovanju! Bila je nadarjena učenka, od nje se poslavljajo

Srbski mediji poročajo o tragični nesreči, v kateri je deklica izgubila življenje v družinskem stanovanju v Beogradu. Do nesreče je prišlo v družinskem stanovanju, reševalci, ki so prišli na kraj dogodka, pa so lahko le ugotovili smrt. Kot piše Kurir, je bila deklica odličnjakinja in je obiskovala tudi glasbeno šolo.

Kolektiv šole se je od nje poslovil na svojem Facebook profilu z ganljivo objavo:

»Spoštovani kolegi, starši in učenci, z veliko žalostjo vas obveščamo, da nas je tragično zapustila učenka naše šole, ki je igrala violončelo. Šola je skupnost, kjer delimo veselje, a tudi žalost, zato želimo na ta način izraziti sožalje in podporo družini, sošolcem in vsem, ki jo bodo pogrešali.«

Prijatelji družine pravijo, da je bila deklica izjemno nadarjena in ljubezniva. »Mali angel, naj te varujejo angeli. Prehitro si odšla, prekleta usoda… kaj drugega človek sploh lahko reče,« so dodali prijatelji.