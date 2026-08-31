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SPREGOVORILA NJENA MATI

Deklica kliknila povezavo in postala žrtev grozljivih zlorab: »Naša življenja so za vselej spremenjena«

Lokalna policija sprva ni mogla ukrepati, saj so storilci delovali iz tujine.
Simbolična fotografija. FOTO: Tommy Wang Afp
Simbolična fotografija. FOTO: Tommy Wang Afp
N. P.
 31. 8. 2026 | 19:33
4:18
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V ZDA so na več desetletij zapora obsodili spolnega predatorja, povezanega z zloglasno spletno skupino 764. Ob tem je spregovorila mati ene od žrtev, ki je v pogovoru s tujimi mediji opozorila na resnost tega globalnega pojava. 

»Moja lepa, prijazna in zaupljiva hči je imela smolo, da je na strežniku Discord kliknila povezavo, ki jo je pripeljala do vaše zlobne skupine. Nagovarjanje in psihično nasilje sta se začela takoj, sledilo pa je nekaj nepredstavljivo travmatičnega. Bili ste le eden od članov, ki so jo zlorabljali in prisiljevali v stvari, ki jih ne bi smel doživeti noben mlad človek,« je Avstralka Olivia na sodišču v Tennesseeju dejala 27-letnemu Kylu Spitzeju, ki so ga obsodili na 77 let zapora. Gre za doslej najvišjo kazen za člana te skupine, ki jo ameriške oblasti označujejo za ekstremistično in nihilistično. Spitze je priznal krivdo za sodelovanje pri razširjanju posnetkov mučenja živali in spolne zlorabe otrok. Njegove žrtve so z vseh koncev sveta, mnoge med njimi pa še vedno niso identificirane. Njegov odvetnik je že napovedal pritožbo.

Ameriško ministrstvo za pravosodje ugotavlja, da so kazniva dejanja potekala v okviru spletne skupine 764, znane po sadističnem izsiljevanju mladih. Olivia je opisala, da so bili prvi dnevi po razkritju zlorabe strašljivi: »Nisem vedela, kaj se dogaja ali kaj naj storim. Osredotočila sem se le na to, da hčer fizično zaščitim, medtem ko sem iskala pomoč.« Prebrskati je morala aplikacije, ki jih mladina vsakodnevno uporablja, kot so Discord, Telegram, Instagram in Snapchat. Lokalna policija sprva ni mogla ukrepati, saj so storilci delovali iz tujine. Ko je leta pozneje izvedela za visoko zaporno kazen, se ji je odvalil kamen od srca, a hkrati so na površje prišla čustva po vseh letih težkega boja.

Simbolična fotografija. FOTO: Jusun Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Jusun Getty Images

Silil jih je v nepredstavljivo

Pozor, ni za občutljive!

Preiskava je razkrila srhljive podrobnosti. Na kanalih, ki so delovali pod vodstvom Spitzeja, so preiskovalci našli posnetke mladoletnic, ki so si morale na telo vrezovati njegovo ime. Od enega od deklet je zahteval celo, da pred kamero ubije žival, ob oklevanju pa ji je grozil z razkritjem osebnih podatkov in lažnimi prijavami policiji. Ko sta vzpostavila stik, je bila stara komaj 12 let. V primer je bil vpleten tudi obsojenčev oče, ki je dobil skoraj šest let zapora, ker je vplival na žrtev in jo iz zapora silil k uničenju dokazov.

To storilci počnejo načrtno. Kazniva dejanja pogosto spodbuja želja po prepoznavnosti v spletnem podzemlju, kjer si gradiva celo izmenjujejo kot vstopnico za dostop do zaprtih forumov. Storilci so najpogosteje mladostniki in mlajši moški, žrtve pa dekleta podobne starosti.

Napadalci uporabljajo premišljene taktike za manipulacijo in izsiljevanje. Podoben primer so obravnavali v Kaliforniji, kjer je bil obsojen 27-letni Dong Hwan Kim. Tudi njega je policiji prijavila najstnica iz Avstralije, potem ko ji je grozil, da bo njene fotografije poslal njenemu očetu in delodajalcu.

Lahka tarča predatorjev

Srhljivo pri vsem tem je, da se otroci v takšne situacije ujamejo zelo hitro. Olivia staršem sporoča, naj bodo pozorni na opozorilne znake:

  • nenavadno povečana uporaba naprav ter izraziti napadi jeze ali stiske, če jim napravo vzamete,
  • pretirana skrivnostnost in nenadno nezaupanje do najbližjih,
  • samopoškodovanje,
  • pojavljanje nepojasnjenih daril ali pošiljk.

Ob tem poudarja, da je najpomembnejše, da starši otroka ne krivijo, temveč mu zagotovijo varno okolje. »Čeprav je bil le eden od tistih, ki so prizadeli mojo hčer, ga to ne odveže odgovornosti za namerno uničevanje življenj, v katerem je užival,« dodaja Olivia. »Danes nam gre boljše, vendar so naša življenja za vselej spremenjena.«

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