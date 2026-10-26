Delali so na tirih, nato je pripeljal hitri vlak! En delavec je mrtev

V nesreči vlaka v mestu Essen na zahodu Nemčije je v nedeljo zvečer umrl železniški delavec, drugi pa je bil huje poškodovan, so sporočili tamkajšnji gasilci. Skupina šestih uslužbencev upravljavca železnic Deutsche Bahn je delala na tirih v Essnu, ko je dva zadel hitri potniški vlak, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Enega od delavcev so razglasili za mrtvega na kraju nesreče, drugega, ki je utrpel hujše poškodbe, pa so prepeljali v bolnišnico. Obsežna reševalna akcija, v katero je bil vključen tudi helikopter, je trajala okoli dve uri. Okoliščine nesreče še niso znane, preiskava poteka.