AVTO NI BIL PRAZEN

Delavec na odpadu z drobilcem stisnil avto: ni vedel, da je v njem upokojenec

V sredo popoldne se je v münchenskem predelu Obersendling zgodila nenavadna delovna nesreča, v kateri je umrl 82-letni Nemec. Na odpadu ga je med drobljenjem starega vozila zgrabila in zmečkala naprava za rezanje in stiskanje avtomobilov.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 27. 2. 2026 | 09:42
 27. 2. 2026 | 09:42
1:35
Po podatkih policije je 82-letnik iz neznanega razloga vstopil v odpadni avtomobil, namenjen uničenju. Domnevajo, da je moški neopazno vstopil v vozilo, tik preden se je začel postopek drobljenja. Z drobilcem je v času nesreče upravljal 60-letni zaposleni, ki človeka ni opazil. Delavec je najprej zmečkal streho avtomobila, nato pa vozilo obrnil na streho. Šele takrat je, kot navaja policija, eden od drugih prisotnih delavcev opazil, da je v avtomobilu človek, poroča BBC.

Moški je v utrpel smrtne poškodbe že v trenutku, ko je bila stisnjena streha vozila. Na kraj dogodka so nemudoma prispeli reševalci, gasilci in policija. Gasilci so morali uporabiti posebno tehnično opremo, da so lahko iz zmečkanega vozila truplo sploh izvlekli. Policija je še sporočila, da avtomobil ni bil v lasti preminulega. Predvidevajo, da je 82-letnik, ki je živel v Münchnu, prišel na odpad zbirat odpadno kovino. Nenavadno pa je, da ni opazil, da je vozilo praktično že v procesu uničenja in zelo blizu aktivno delujočega stroja.

Nemčijadelovna nesrečaodpad
11:55
Bulvar  |  Domači trači
VESELJE

To morate slišati, kako šaljivo pesem so posneli za naše skakalce (VIDEO)

V dneh po olimpijskih igrah sta nastali vsaj dve navijaški skladbi, posvečeni našim šampionom.
27. 2. 2026 | 11:55
11:30
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Radiatorja nismo hoteli – račun za ogrevanje kopalnice nas je presenetil

Radiatorja v kopalnici nismo želeli (pa tudi prostora zanj nismo imeli), talno ogrevanje pa bi s seboj potegnilo stroške, ki si jih nismo mogli privoščiti.
Kaja Berlot27. 2. 2026 | 11:30
11:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
STARI ZNANEC POLICIJE

V Kosezah »s silo telesa« vlomil v stanovanje, a policija ga je kmalu našla

Ljubljanski operativno-komunikacijski center je v zadnjih 24 urah prejel 622 klicev, od tega 204 takšnih, ki so zahtevali posredovanje.
27. 2. 2026 | 11:17
11:10
Novice  |  Slovenija
GORIČKO

Prekmurski mojster na podstrešju skrbno čuval tisoče vojaških fotografij

V družini Alojza Šbülla so se že leta 1945 naročili na Slovenskega poročevalca. V Prekmurju so pustili neizbrisno fotografsko dediščino.
Andrej Bedek27. 2. 2026 | 11:10
11:00
Lifestyle  |  Polet
ZAKAJ PA NE

Tri prednosti dela po upokojitveni starosti. Zakaj mnogi ostajajo aktivni tudi po 60. letu?

Starost sama po sebi ni omejitev, pomembno je, da delo ostane podpora življenju, ne njegovo breme.
Miroslav Cvjetičanin27. 2. 2026 | 11:00
10:37
Novice  |  Slovenija
OBVEZNI ZIMSKI REGRES

Znano, koliko zaposlenih še ni prejelo božičnice: delodajalci nižali plače za izplačilo?

Po podatkih finančne uprave je do začetka januarja obvezni regres izplačalo 71.239 delodajalcev, prejelo ga je skoraj 97 odstotkov vseh.
27. 2. 2026 | 10:37

