Delavec na odpadu z drobilcem stisnil avto: ni vedel, da je v njem upokojenec

Po podatkih policije je 82-letnik iz neznanega razloga vstopil v odpadni avtomobil, namenjen uničenju. Domnevajo, da je moški neopazno vstopil v vozilo, tik preden se je začel postopek drobljenja. Z drobilcem je v času nesreče upravljal 60-letni zaposleni, ki človeka ni opazil. Delavec je najprej zmečkal streho avtomobila, nato pa vozilo obrnil na streho. Šele takrat je, kot navaja policija, eden od drugih prisotnih delavcev opazil, da je v avtomobilu človek, poroča BBC.

Moški je v utrpel smrtne poškodbe že v trenutku, ko je bila stisnjena streha vozila. Na kraj dogodka so nemudoma prispeli reševalci, gasilci in policija. Gasilci so morali uporabiti posebno tehnično opremo, da so lahko iz zmečkanega vozila truplo sploh izvlekli. Policija je še sporočila, da avtomobil ni bil v lasti preminulega. Predvidevajo, da je 82-letnik, ki je živel v Münchnu, prišel na odpad zbirat odpadno kovino. Nenavadno pa je, da ni opazil, da je vozilo praktično že v procesu uničenja in zelo blizu aktivno delujočega stroja.