Francoski igralec Gérard Depardieu (77) in pisatelj Michel Houellebecq (70) sta se znašla v sodni preiskavi zaradi suma skupinskega posilstva in spolnih napadov med snemanjem filma Thalasso. Zadevo je v četrtek razkril preiskovalni portal Mediapart, v petek, 20. novembra, pa so preiskavo agenciji AFP potrdili viri, seznanjeni s primerom. Preiskovalno delo je zaupano pariški sodni policiji.

Prizor po scenariju ni predvideval spolnega odnosa

Ovadbo je maja 2025 vložila igralka in plesalka slovanskega rodu, ki v medijih nastopa pod spremenjenim imenom Alexandra. Postopku se je pridružila kot oškodovanka. Po njenih navedbah naj bi se napad zgodil 11. decembra 2018 v hotelu Thalazur v Cabourgu v Normandiji, med snemanjem prizora za film Thalasso. Takrat je bila stara 32 let.

V ovadbi Depardieuju očita posilstvo in spolne napade, Houellebecqu pa spolne napade in pomoč pri skupinskem posilstvu. Trdi, da jo je Depardieu brez privolitve penetriral s prsti, medtem ko naj bi jo Houellebecq fizično zadrževal. Pisatelju očita tudi, da ji je proti njeni volji izvajal oralno spolno dejanje. Prizor po njenih navedbah ni predvideval spolnega odnosa, kamere pa naj bi med domnevnim napadom še naprej snemale.

FOTO: Abdul Saboor Reuters

Režiser pravi, da prisile ni opazil

V ovadbi je omenjen tudi 60-letni režiser Guillaume Nicloux. Igralka mu očita pomoč pri domnevnem skupinskem posilstvu in spolnih napadih ter snemanje spolnih posnetkov, ki posegajo v njeno zasebnost. Nicloux je za Mediapart povedal, da med snemanjem ni opazil prisile. Dejal je tudi, da se je igralki pozneje opravičil in da ga je pretreslo, da je doživela to, kar opisuje, ne da bi sam to zaznal.

Depardieujeva odvetnika Delphine Meillet in David-Olivier Kaminski na vprašanja AFP nista odgovorila. Odziva ni bilo niti od Houellebecqa, ki so ga poskušali doseči prek njegove založbe. Ena od odvetnic oškodovanke, Carine Durrieu-Diebolt, zadeve za AFP ni želela komentirati. Po poročanju BFM preiskavo vodi več pariških preiskovalnih sodnikov. V okviru tega postopka po navedbah televizije še ni bilo zaslišanj ali formalnih obdolžitev, pariško tožilstvo pa njihovih vprašanj ni komentiralo.

Pred dnevi postala pravnomočna obsodba v drugem primeru

Nova razkritja prihajajo nekaj dni po pomembnem razpletu drugega postopka proti Depardieuju. Kot smo že poročali, ga je pariško sodišče 13. maja 2025 zaradi spolnega napada na dve ženski med snemanjem filma Les Volets verts leta 2021 obsodilo na 18 mesecev pogojne zaporne kazni.

Igralec se je sprva pritožil, 16. novembra letos pa je odpoved pritožbi tudi uradno potrdil. Ker so se pritožbam odpovedale tudi druge stranke postopka, je obsodba postala pravnomočna. Depardieu je ob tem sporočil, da sodbo sprejema, in se opravičil. Ta obsodba se nanaša na drugo snemanje in drugi oškodovanki.