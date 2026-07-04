Med tistimi, ki so preživeli krvavi napad, je bila tudi Bojana Ćorilić. Napadalec jo je zadel s šestimi streli, zdravniki pa so se dolgo borili za njeno življenje. Zaradi hudih poškodb je izgubila levo nogo, vendar se ni predala. Za Bojano je 2. julij postal simbol novega začetka. Dan, ko je skoraj izgubila življenje, danes dojema kot svoj drugi rojstni dan. Ob deseti obletnici tragedije je na družbenih omrežjih objavila fotografijo in kratek zapis:

»Deset let. Toliko se je spremenilo in še več sem doživela. Rada imam svoje življenje in ga ne bi zamenjala. Srečen drugi rojstni dan meni,« je zapisala.

Iz tragedije si je zgradila novo življenje

Po dolgotrajnem zdravljenju in rehabilitaciji se je Bojana morala naučila živeti s protezo noge. Kljub težkim poškodbam je dokončala študij, ponovno začela voziti avtomobil, kasneje pa se je naučila tudi voziti kolo. Danes veliko potuje, na družbenih omrežjih pa s svojo zgodbo spodbuja ljudi, naj tudi v najtežjih trenutkih ne izgubijo upanja. Njene objave so pogosto polne optimizma in hvaležnosti, sledilcem pa želi pokazati, da tragedija ne sme pomeniti konca življenja.

Morilec Siniša Zlatić. FOTO: APA

Krvavi napad se je zgodil v času lokalne prireditve, ko je Siniša Zlatić v kavarni zagledal svojo nekdanjo ženo Dijano v veseli družbi, kar ga je razburilo. Odšel je domov po avtomatsko puško, se vrnil in začel streljati na ljudi. Ubitih je bilo pet oseb, še več kot dvajset pa ranjenih, preden si je storilec sodil sam.