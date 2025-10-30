Deset let po tragediji, ki je pretresla državo: Maročan obtožen za smrt treh ljudi

Mineva deset let od tragedije, ki je pretresla Hrvaško – požara v prostorih mejne policije na Bajakovu, kjer so v ognjenih zubljih umrli trije migranti. Te dni je tožilstvo v Vinkovcih vložilo obtožnico proti 33-letnemu Maročanu Abdeljilaliju D., edinemu preživelemu iz požara, ki je pred desetletjem šokiral naše južne sosede. Zoper njega je bila že pred leti izdana mednarodna tiralica, saj je bil po odpustu iz bolnišnice prisilno izgnan iz Hrvaške, zdaj pa ga tožilstvo želi sodno preganjati v odsotnosti.

Požar se je zgodil marca 2015 v prostorih policijske postaje Bajakovo, kjer so bili tuji državljani pridržani po nezakonitem prehodu meje. Preiskava je pokazala, da so štirje migranti, ki so se najprej izdajali za Sirce, sami zanetili ogenj, da bi pritegnili pozornost policistov. Na posnetkih nadzorne kamere je razvidno, kako zbirajo odeje in oblačila, eden od njih pa z vžigalnikom zaneti ogenj. Plameni so se hitro razširili, dim pa napolnil prostor. Trije so umrli, eden – zdaj obtoženi – je preživel.

Požar so gasili policisti in gasilci; eden od policistov se spominja: »Na glavi sem imel mokro krpo in z gasilnim aparatom poskušal pogasiti ogenj. Dva sem našel s tipanjem, tretji je sam prilezel ven, četrti je bil že mrtev.«

Povzročil splošno nevarnost iz malomarnosti?

Sodišče Maročana zdaj bremeni povzročitve splošne nevarnosti iz malomarnosti, ker je z nevarnim dejanjem povzročil požar, v katerem so umrli trije ljudje. Zanimivo je, da je isti moški tožil Hrvaško pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, kjer mu je bila leta 2023 dosojena odškodnina v višini 15.000 evrov, saj je sodišče ugotovilo, da so bili policisti slabo pripravljeni na izredne razmere in da nadzor nad pridržanimi ni bil ustrezen.

Tožilstvo zdaj želi, da se sojenje nadaljuje, tudi če bo potekalo v odsotnosti obtoženega.