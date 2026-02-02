Deskarka na snegu doživela grozno nesrečo, niti v bolnišnici ji niso mogli rešiti življenja

V smučarskem središču Tsugaike v kraju Otari blizu Nagana je prišlo do hude nesreče, v kateri je umrla komaj 22-letna Avstralska deskarka na snegu. Nesreča, o kateri piše britanski The Guardian, se je zgodila na eni izmed žičnic. Po besedah letovišča se je zaponka pasu na njenem nahrbtniku, ki ni bila zapeta, zataknila za sedež žičnice, prsni trak pa je bil še vedno trdno zapet. To je povzročilo, da je žensko najprej vleklo po snegu, nato pa je obvisela s sedeža sredi zraka.

Doživela naj bi srčni zastoj

A to, da je obvisela v zraku, za Avstralko ni bilo najhuje. Po pisanju The Guardiana naj bi v nesreči doživela tudi srčni napad, zaradi katerega je bila odpeljana v bolnišnico. Žal ji tam niso uspeli rešiti življenja. Ko je prišlo do nesreče, je uslužbenec na žičnici nemudoma pritisnil gumb za izredni izklop, a je bilo za dekle takrat očitno že prepozno. Po informacijah omenjenega britanskega portala je bilo umrlemu dekletu ime Brooke Day.

Letovišče Tsugaike in podjetje Tsugaike Gondola Lift Co sta se skupaj opravičila za nesrečo. Napovedala sta tudi uvedbo preiskave o usodnem dogodku, ki bo razkrila več o dogajanju. Oglasil se je tudi glavni izvršni direktor podjetja, ki je družini pokojne izrazil globoko sožalje in obljubil, da bo storil vse, da jim pomaga.