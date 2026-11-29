Julija 2019 je pri Malinski na otoku Krku gliser povozil 19-letno avstrijsko državljanko Vereno Heinz, ki je zaradi hudih poškodb kmalu zatem umrla v reški bolnišnici. Hrvaško višje kazensko sodišče je vozniku plovila Dinu Dokozi-Nikpalju zdaj pravnomočno zvišalo zaporno kazen za leto dni, tako da bo moral v zapor za dve leti in šest mesecev.

Tragedija se je zgodila 24. julija 2019 okoli 15.15, ko je Dokoza-Nikpalj z več kot deset metrov dolgim gliserjem vplul v pristanišče v Malinski. Devetnajstletna Verena Heinz in njen oče Dieter sta se po potapljanju vračala proti obali, med njima pa je plavala rdeča boja, ki je opozarjala na njuno prisotnost v morju.

Voznik ni dovolj zmanjšal hitrosti in ni pozorno spremljal dogajanja pred seboj. Približno 127 metrov od obale je zapeljal naravnost čez dekle, pri čemer jo je hudo poškodoval ladijski vijak. Zaradi hudih poškodb spodnjega dela telesa je nekaj ur pozneje izkrvavela v reški bolnišnici, manj kot mesec dni pred svojim 20. rojstnim dnem.

Mislil, da je zadel kos lesa

Oče preminulega dekleta Dieter Heinz, sicer izkušen inštruktor potapljanja, je na sodišču opisal trenutke pred nesrečo. Opazil je gliser, ki je z veliko hitrostjo drvel proti njima, a ga sprva ni skrbelo, saj je bil prepričan, da ju bo obvozil. Nekaj sekund pred trkom pa je plovilo nenadoma spremenilo smer in zapeljalo naravnost vanju, tako da se nista mogla več umakniti. Dodal je, da voznik sploh ni gledal v njuno smer, temveč proti obali, po trku pa se ni takoj ustavil, ampak se je na kraj nesreče vrnil šele pozneje.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Njegovo pričanje o preveliki hitrosti je potrdila tudi očividka z bližnje plaže. Voznik je glisiral tako hitro, da se je zbala za varnost svoje družine. »Ali bo ta sploh zavrl, se ustavil?« je vprašala moža, tik preden je iz morja zaslišala klice na pomoč. Dokoza-Nikpalj krivde na sodišču ni priznal. Trdil je, da je ob vplutju v pristanišče zmanjšal hitrost in v nekem trenutku zaslišal udarec, za katerega je mislil, da je trk v kos lesa. Šele ko se je obrnil, je v krvavem morju zagledal plavalca, ki je mahal na pomoč, nato pa se je vrnil in pomagal izvleči hudo poškodovano dekle iz vode. V svoj zagovor je poudaril še, da sta oče in hči plavala več kot sto metrov od obale, kjer kopanje ni dovoljeno, in da rdeče boje ni opazil.

Sodišče ocenilo, da je bila prvotna kazen preblaga

Županijsko sodišče na Reki je voznika aprila 2024 nepravnomočno obsodilo na leto in pol zapora zaradi povzročitve smrtne nesreče v pomorskem prometu. Na sodbo sta se pritožila tako tožilstvo, ki je zahtevalo strožjo kazen, kot obtoženi, ki je želel oprostilno sodbo ali ponovno sojenje. Višje kazensko sodišče je zdaj pravnomočno odločilo in pritožbi tožilstva ugodilo.

Čeprav sodni izvedenci niso mogli natančno izračunati hitrosti gliserja v trenutku trčenja, je višje sodišče na podlagi pričevanj očividcev ugotovilo, da je bila bistveno višja od dovoljene. Pritrdilo je obrambi, da sta oče in hči plavala dlje od obale, kot je dovoljeno, a je ocenilo, da to ne zmanjšuje kazenske odgovornosti voznika.

Prav tako je sodišče zavrnilo trditve obrambe, da je voznik dejanje storil iz malomarnosti in ne naklepno. Obtoženi je namreč sam opisoval, kako se je moral tistega dne izogibati vodnim skuterjem, bojam, ljudem na blazinah in drugim plovilom, zaradi česar je vozil »nekakšen slalom«. Po oceni sodišča prav to dokazuje, da se je zavedal izjemno tveganih razmer, a je nevarnost prezrl. V sodbi so zapisali, da je možnost ogrožanja ljudi v morju in morebitne posledice »prepustil naključju oziroma golemu upanju ali čisti sreči, da do tega ne bo prišlo«.

Zadoščenje za družino

Za to kaznivo dejanje zakon predvideva od tri do petnajst let zapora. Prvostopenjsko sodišče mu je izreklo kazen pod zakonskim minimumom zaradi olajševalnih okoliščin, kot so dosedanja nekaznovanost, korektno vedenje na sodišču, izraženo obžalovanje in družinske razmere. Višje sodišče pa je zdaj presodilo, da je leto in pol zapora kljub tem okoliščinam preblaga kazen, saj z njo ne bi dosegli namena kaznovanja niti izrazili zadostne družbene obsodbe dejanja, v katerem je ugasnilo življenje tako mladega dekleta. Tožilstvo je v pritožbi opozorilo tudi na to, da se obtoženi očetu preminule nikoli ni neposredno in iskreno opravičil.

Odvetnik družine Heinz Ivan Primorac je po razglasitvi sodbe izrazil zadovoljstvo nad odločitvijo sodišča. »Zadovoljni smo z višino odmerjene kazni. Čeprav nobena kazen družini ne more nadomestiti izgube Verene Heinz, ta pravnomočna sodba pošilja jasno sporočilo o resnosti posledic neupoštevanja pravil varne plovbe,« je dejal in dodal, da se zdaj nadaljuje še pravdni postopek za izplačilo odškodnine.