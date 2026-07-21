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OBČINA OBSODILA INCIDENT

Divjaški izpad pri sosedih! Gostinec udaril otroški voziček, domačini zgroženi (VIDEO)

Mesto zahteva nujno preveritev posnetka in popolne informacije o morebitnem ogrožanju varnosti gostov.
Fotografija je simbolična. FOTO: Zvonimir Barisin/Pixsell
Fotografija je simbolična. FOTO: Zvonimir Barisin/Pixsell
A. G.
 21. 7. 2026 | 18:27
1:42
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Mesto Primošten se je oglasilo po videoposnetku, ki so jim ga posredovali zaskrbljeni domačini in ki prikazuje incident med moškim, za katerega trdijo, da je lastnik gostinskega objekta Rudina, Ante Luketa, in gosti sosednje restavracije. Na posnetku se po opisu dogodka vidi, kako Ante Luketa z lesenimi zaboji pristopi k terasi gostinskega objekta ter z njimi udari v otroški voziček, ki se je nahajal ob mizi gostov. Nato eden od moških, ki je sedel za mizo, naglo vstane in se odpravi proti Luketi.

»Najostreje obsojamo vsako obliko agresivnega, grozečega ali neprimernega vedenja do gostov gostinskih objektov, zlasti kadar lahko takšno vedenje privede do ogrožanja varnosti ljudi,« so sporočili iz Mesta Primošten.

Dodajajo, da gre, če posnetek prikazuje to, kar se je zgodilo, za ravnanje, ki zahteva nujno preveritev vseh okoliščin s strani pristojnih institucij. »Vsak dogodek, ki bi lahko privedel do ogrožanja varnosti ljudi, mora biti temeljito raziskan, javnost pa ima pravico biti o tem pravočasno in natančno obveščena,« je navedeno v sporočilu.

Mesto Primošten je pristojne organe pozvalo, naj ugotovijo vsa dejstva primera, medije pa so pozvali k profesionalnemu poročanju ob predstavitvi stališč vseh vpletenih strani. »Posnetek posredujemo zaradi obveščanja javnosti in izvedbe vseh potrebnih ukrepov,« so sklenili v Mestu Primošten, poroča Jutarnji.hr.

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Divjaški izpad pri sosedih! Gostinec udaril otroški voziček, domačini zgroženi (VIDEO)

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