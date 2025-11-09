Dobila bo milijone, ker jo je ustrelil učenec

V ameriški zvezni državi Virginia je porota pritrdila tožbenemu zahtevku nekdanje učiteljice ​Abby Zwerner, ki je trdila, da je takratna pomočnica ravnateljice Ebony Parker večkrat prezrla opozorila učiteljev, da ima šestletni učenec pri sebi pištolo.

Zwernerjevo je šestletnik ustrelil med poukom, ko je sedela za mizo z učenci. Krogla je le za las zgrešila njeno srce in je še vedno v njenem prsnem košu. Zaradi hudih poškodb je prestala šest operacij in še vedno nima popolne funkcionalnosti leve roke. Po dogodku je preživela skoraj dva tedna v bolnišnici.

40 MILIJONOV odškodnine je zahtevala.

Učiteljica je sprva zahtevala 40 milijonov dolarjev (34,6 milijona evrov), vendar je porota odločila, da ji pripada 10 milijonov (8,6 milijona evrov). Njena odvetnica Diane Toscano je po razsodbi povedala, da je bilo to, kar se je zgodilo, narobe in da mora biti šolska varnost prva skrb.

Mati dečka, ki je napadel učiteljico, je bila obsojena na štiri leta zapora zaradi malomarnosti in kršitev zakonov o orožju. Otrok je policiji povedal, da je pištolo vzel iz materine torbice, ki je ležala na vrhu omare. Zwernerjeva se po dogodku ni vrnila v šolstvo in je sporočila, da ne bo več poučevala. Zdaj dela kot kozmetičarka. Organizacija Newtown Action Alliance, ki si prizadeva za reformo zakonodaje o orožju, pravi, da 76 odstotkov otrok orožje dobi doma.