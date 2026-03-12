Dojenčka našli mrtvega na nadstrešku pred hišo: policija preiskovala umor

Avstrijsko državno tožilstvo je ustavilo preiskavo proti 20-letni Hrvatici, ki je bila osumljena, da je ubila svojega novorojenčka. Mrtvega dojenčka je konec septembra lani na strehi nadstreška za avtomobile v eni od graških četrti našel sosed. Obstajal je sum, da je 20-letna mati dečka kmalu po rojstvu vrgla skozi strešno okno.

Mater so isti dan aretirali, a so jo po dveh tednih izpustili na prostost, saj sum umora ni bil potrjen. Nato je avstrijska policija sprožila preiskavo zaradi suma umora otroka med porodom.

Mati je v hiši živela z družino, vendar brez otrokovega očeta. Policiji naj bi povedala, da se nosečnosti ni zavedala in da jo je porod presenetil.

Kot poroča Kronen, je poročilo pokazalo, da se je dojenček očitno zadušil med porodom. V vsakem primeru ni bilo mogoče ugotoviti, ali je bil otrok ob rojstvu živ ali že mrtev. Zato je državno tožilstvo zdaj preiskavo proti materi ustavilo.