Dojenčka pustila več dni samega v stanovanju: zdravniki jokali od žalosti, ko so ga našli (FOTO)

Dojenčka so v hudem stanju našli v enem od kijevskih stanovanj v začetku letošnjega leta, zdravniki, ki so prevzeli skrb zanj, pa so ob prizoru zajokali od žalosti. Po navedbah tožilstva je osumljenka januarja v najetem stanovanju v Kijevu pustila sedemmesečnega sina in odpotovala v Harkov.

Deček je bil po ocenah pet dni zaklenjen sam v stanovanju, ko so ga našli policisti, pa je bil v smrtni nevarnosti. Prizor, ki je pričakal policiste, je bil grozljiv. Otrok, očitno podhranjen in dehidriran, je ležal v posteljici na robu nezavesti. Takoj je bilo jasno, da je bil dojenček verjetno že od rojstva zanemarjan, poročajo tuji mediji.

FOTO: Zaslonski posnetek, Ukrajinsko državno tožilstvo

Otroka s hudimi zdravstvenimi težavami so nujno prepeljali v bolnišnico, kjer so se zdravniki na oddelku za intenzivno nego več kot pet mesecev borili za njegovo življenje. Malček je bil tako podhranjen, da so se mu na telesu videle vse kosti. Ne le, da ga niso redno hranili – fantku niso menjali niti plenic, niti ga niso jemali iz posteljice, zaradi česar je imel po telesu številne preležanine.

FOTO: Zaslonski posnetek, Ukrajinsko državno tožilstvo

»Zdravniki so dolgo časa potrebovali, da so otroka stabilizirali, in zdaj lahko končno rečemo, da ni več v smrtni nevarnosti,« je povedala dr. Evgenija Grigorijeva, direktorica otroške bolnišnice v Kijevu. Dodala je, da so mesece razmišljali o rejniški namestitvi in da je bilo ključno najti družino, ki bo zmogla premagati zdravstvene izzive, s katerimi se deček sooča.

FOTO: Zaslonski posnetek, Ukrajinsko državno tožilstvo

»Ko se igram z njim, ga gledam in si mislim: ‘Bog, ta otrok bo postal velik človek, hvala ti, da se ničesar ne bo spominjal’,« je ganjeno in v solzah povedala zdravnica.

Policija navaja, da dečkove mame prav nič ne zanima, kaj se bo zgodilo z otrokom. Očetova identiteta ni znana. Na sodišču bodo obravnavali tudi trajen odvzem roditeljskih pravic materi.