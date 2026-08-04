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Dominikanske oblasti potrdile smrt zloglasnega podjetnika Filipa (27), starši še vedno čakajo obdukcijo

Filip Mihalić je sredi julija nenadoma umrl v Dominikanski republiki.
Filip Mihalić je bil eden od obtožencev v aferi z domnevno ponarejenimi hitrimi antigenskimi testi. FOTO: Matija Habljak/Pixsell
Filip Mihalić je bil eden od obtožencev v aferi z domnevno ponarejenimi hitrimi antigenskimi testi. FOTO: Matija Habljak/Pixsell
B. K. P.
 4. 8. 2026 | 19:14
1:45
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Pisali smo, da je v starosti komaj 27 let umrl zloglasni hrvaški podjetnik Filip Mihalić, ki ga je javnost spoznala med pandemijo covida-19. Bil je eden od obtožencev v aferi z domnevno ponarejenimi hitrimi antigenskimi testi, obtožnica pa je bila vložena tudi proti njegovemu očetu. Mihalić je umrl v Dominikanski republiki, a je bila do tega tedna ovita v tančico skrivnosti. Še zdaj ni znano, kaj je bil vzrok smrti domnevno zdravega mladeniča, so pa dominikanske oblasti pristojnemu hrvaškemu veleposlaništvu v Washingtonu ustno potrdile njegovo smrt. Hrvaško zunanje ministrstvo kljub temu še vedno čaka na pisno potrditev in tudi potrditev identitete.

Od novice o smrti 27-letnega Mihalića, ki je v hrvaške medije prišla od njegove družine, sta minila več kot dva tedna, njegovi starši so takoj po prejeti novici odpotovali v Dominikansko republiko, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo s sinom, ki naj bi se poškodoval in poiskal zdravniško pomoč, po odpustu v domačo oskrbo pa nenadoma zbolel in umrl. Kljub temu uradnih novic ni, niti oblasti še niso opravile obdukcije, piše Večernji list. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev naj bi Filip umrl zaradi srčnega popuščanja, niso pa pristojni pojasnili, zakaj je do tega prišlo, jasno ni niti, kdo je predhodno zdravil Mihalića, katera zdravila so mu predpisali in v kakšnih odmerkih. Njegovi starši so zato zahtevali obdukcijo, za katero upajo, da jo bodo opravili v Zagrebu. 

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Filip MihalićsmrtDominikanska republikavzrok smrtiobdukcija
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