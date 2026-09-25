Dosojeno, Kristijanu 40 let zapora za umor 19-letnega Luke: »Obžalujem le uničene čevlje« (FOTO)

Kot smo poročali že včeraj, je 50-letni Kristijan Aleksić že na začetku sojenja priznal krivdo za umor 19-letnega Luke Milovca. V sodni dvorani so predvajali tudi njegov prejšnji dokaz tožilstvu, v katerem je brez posebnega obžalovanja opisal, kako je načrtoval umor naključnega dostavljavca hrane in zakaj je to storil. Danes, nekaj po 13. uri, je sodišče v Šibeniku izreklo kazen: 40 let zapora. Tožilstvo je zanj zahtevalo maksimalno kazen, sodišče pa je temu predlogu sledilo.

Odločil se je, da bo ubil kogarkoli

Aleksić je priznal, da je 16. maja zvečer v Drnišu načrtno ubil osebo, ki mu bo dostavila hrano. Po lastnih besedah ni imel izbrane konkretne žrtve, odločil se je, da bo ubil kogarkoli, ki bo prišel na vrata. Že več dni je načrtno naročal hrano, da njegova naročila ne bi vzbudila suma. Na dan umora je dostavljavca zvabil v hišo z izgovorom, da ga boli noga in ne more do vrat. Ko je prišel Luka, je vanj ustrelil z improvizirano pištolo, ki jo je izdelal sam. Mladenič je zaradi poškodb umrl na kraju. Pri sebi je imel tudi vojaški nož, ki ga je nameraval uporabiti, če pištola ne bi delovala. Včeraj je na sodišču ostal pri svojem priznanju in dejal, da dejanja ne obžaluje.

FOTO: Hrvoje Jelavic/pixsell

»V zaporu mi je desetkrat bolje«

V prejšnjem zaslišanju je Aleksić povedal, da je po smrti matere zašel v dolgove in da se mu je življenje zunaj zapora zdelo nevzdržno. Po njegovih besedah je želel storiti hudo kaznivo dejanje zato, da bi se vrnil za zapahe. Dejal je tudi, da mu je »v zaporu desetkrat bolje«, pri opisu pobega po umoru pa naj bi kot eno redkih stvari, ki jih obžaluje, omenil uničene čevlje.

Umor Luke Milovca je na Hrvaškem povzročil velik odziv tudi zato, ker je bil Aleksić že prej obsojen zaradi hudega kaznivega dejanja. Po zločinu so se odprla vprašanja o tem, ali bi moral biti sistem strožji pri obravnavi nevarnih povratnikov. Hrvaška vlada je po primeru napovedala spremembe kazenske zakonodaje, med drugim možnost uvedbe dosmrtnega zapora za najhujša kazniva dejanja. Aleksiću po sedanji zakonodaji te kazni ni bilo mogoče izreči, zato je dobil najvišjo možno kazen 40 let zapora.