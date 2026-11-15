Dostavna služba zavohala paket s 13 kilogrami marihuane, prinesel ga je policist

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Triindvajsetletnik iz kraja Novate Milanese pri Milanu je na prenosni napravi podpisal prevzem dveh paketov. Takoj zatem so ga aretirali. Moški, ki mu je v uniformi dostavne službe prinesel škatli, je bil namreč policist s postaje Rho-Pero, njegovi kolegi pa so čakali v bližini mladeničevega doma.
Preiskava se je začela nekaj dni prej, ko je uslužbenec dostavnega podjetja iz dveh velikih škatel zavohal marihuano in poklical policijo. V škatlah so našli štiri vreče s skupno 13 kilogrami marihuane in sledilnik GPS. Tožilstvo je odredilo, naj z zasegom počakajo, da bodo ugotovili, kdo bo pošiljko prevzel. S pomočjo milanskih kriminalistov so izsledili naslovnika in dostavo opravili sami. Policist, ki je odnesel paketa do njegovega doma, je oblekel uniformo dostavnega podjetja.
Policisti so nato s psi za odkrivanje drog preiskali 23-letnikovo stanovanje. Zasegli so tri mobilne telefone, 500 evrov gotovine ter račune in nalepke, povezane s pošiljko. Našli so še druge nalepke, za katere sumijo, da so bile namenjene označevanju zavitkov z drogo. Triindvajsetletnika so aretirali zaradi suma, da je imel marihuano za nadaljnjo prodajo.