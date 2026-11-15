Dostavna služba zavohala paket s 13 kilogrami marihuane, prinesel ga je policist

Triindvajsetletnik iz kraja Novate Milanese pri Milanu je na prenosni napravi podpisal prevzem dveh paketov. Takoj zatem so ga aretirali. Moški, ki mu je v uniformi dostavne službe prinesel škatli, je bil namreč policist s postaje Rho-Pero, njegovi kolegi pa so čakali v bližini mladeničevega doma.

Pošiljko je izdal vonj

Preiskava se je začela nekaj dni prej, ko je uslužbenec dostavnega podjetja iz dveh velikih škatel zavohal marihuano in poklical policijo. V škatlah so našli štiri vreče s skupno 13 kilogrami marihuane in sledilnik GPS. Tožilstvo je odredilo, naj z zasegom počakajo, da bodo ugotovili, kdo bo pošiljko prevzel. S pomočjo milanskih kriminalistov so izsledili naslovnika in dostavo opravili sami. Policist, ki je odnesel paketa do njegovega doma, je oblekel uniformo dostavnega podjetja.

Po prijetju preiskali še stanovanje

Policisti so nato s psi za odkrivanje drog preiskali 23-letnikovo stanovanje. Zasegli so tri mobilne telefone, 500 evrov gotovine ter račune in nalepke, povezane s pošiljko. Našli so še druge nalepke, za katere sumijo, da so bile namenjene označevanju zavitkov z drogo. Triindvajsetletnika so aretirali zaradi suma, da je imel marihuano za nadaljnjo prodajo.