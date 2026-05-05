Drama na avtocesti: Poglejte, kaj so morali storiti gasilci, da so se prebili do gorečega tovornjaka (VIDEO)

Voznik tovornjaka je umrl v prometni nesreči, ki se je v torek popoldne zgodila na avtocesti A3. Policija je pred tem sporočila, da je z vozilom prebil ograjo med voznima pasovoma in trčil v daljnovod. Nato je izbruhnil požar, so navedli hrvaški mediji.

Na kraj so bile napotene interventne službe, tudi gasilci, ki so se zaradi nastalega zastoja zelo težko prebili do prizorišča nesreče. Na Facebook strani Vatrogasci – 193 je bil ob tem objavljen posnetek njihove vožnje po avtocesti, na katerem je razvidno, da vozniki niso oblikovali reševalnega pasu. Na posnetku je prav tako videti, da so morali gasilci zaradi zastoja izstopiti pred tovornjak in voznikom osebnih vozil naročati, naj se umaknejo.

»Na vsakem nadvozu je plakat, ki voznike poziva, naj v primeru nesreče oblikujejo reševalni pas, a vedno se najdejo takšni, ki se tega ne držijo,« je povedal gasilec prostovoljnega gasilskega društva, ki je sodeloval pri intervenciji. »Drugo prostovoljno gasilsko društvo je potrebovalo pomoč, zaprosili so za asistenco, vendar se deset minut nismo mogli prebiti skozi zastoj,« je dodal.