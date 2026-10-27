Drama na Balkanu: s puško vdrl na policijo in zahteval, naj ga ustrelijo

Nenavaden incident se je v soboto, 24. oktobra, zgodil na policijski postaji v romunskem mestu Alba Iulia. V prostore postaje je okoli 20.30 vstopil 43-letni moški, oborožen z na videz pravo avtomatsko puško in granato. Policistu, ki je bil takrat v službi, je zagrozil z orožjem in od njega zahteval, naj ga ustreli. Policist ni vedel, da ima pred seboj imitacijo orožja. Moški je namreč s seboj prinesel kovinsko airsoft repliko puške AK-47 in vadbeno granato, ki sta bili videti kot pravo orožje.

Odredili so mu 30-dnevni pripor

Po navedbah romunskega tožilstva je 43-letnik predmet, podoben dimni granati, odvrgel v preddverje policijske postaje, nato pa orožje usmeril proti dežurnemu policistu. Ta se je umaknil v prostor za operativno komunikacijo, poklical pomoč in se skupaj s sodelavcem pripravil na morebitno uporabo službenega orožja. Ko so na kraj prispeli dodatni policisti, se je moški predal, ti pa so ga obvladali. Med pregledom so pri njem našli še žepni nož. V incidentu ni bil nihče poškodovan.

Preiskovalci so ugotovili, da je bila puška namenjena airsoftu, igri, pri kateri udeleženci uporabljajo replike strelnega orožja s plastičnimi izstrelki. Tudi granata ni bila prava, temveč vadbena. Tožilstvo je zoper 43-letnika sprožilo postopek zaradi napada na uradno osebo ter nedovoljenega nošenja oziroma uporabe nevarnih predmetov. Sodišče mu je odredilo 30-dnevni pripor, zoper odločitev pa se je pritožil.

Zakaj je moški želel, da ga policisti ustrelijo, za zdaj ni uradno pojasnjeno.