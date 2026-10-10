Drama na Bavarskem: ustrelil inšpektorja in se zabarikadiral v hiši

Povsem rutinski pregled orožja se je v nemškem kraju Berngau na Bavarskem nenadoma spremenil v krvavo tragedijo. V četrtek je namreč 60-letni moški po navedbah policije ustrelil dva uslužbenca okrožnih oblasti, ki sta prišla samo preverit, ali pravilno hrani strelno orožje.

12 ur je trajalo posredovanje.

Žrtvi sta 54-letna ženska in 45-letni moški, zaposlena pri okrožnih oblasteh v Neumarktu. Njun obisk ni bil namenjen zasegu orožja, pač pa, kot rečeno, povsem običajnemu nadzoru. Kaj je sprožilo smrtonosno nasilje, preiskovalci še ugotavljajo. To pa še ni bilo vse: po streljanju se je osumljenec zabarikadiral v hiši. Policija je zato območje obkolila, prebivalcem naročila, naj ostanejo na varnem, in na pomoč poklicala specialno enoto. Posredovanje je trajalo približno 12 ur.

Policisti so bili z moškim v telefonskem stiku in so ga več ur prepričevali, naj se preda. Ker je vztrajal, da se brez upora ne bo predal, so se odločili za nasilni vstop. Pri tem so uporabili tudi eksploziv. Osumljenca so okoli 2.20 v petek zjutraj prijeli, med posredovanjem pa je utrpel lažjo strelno poškodbo noge. Po poročanju bavarskih medijev je 60-letnik policistom priznal, da je streljal. Zaradi tragedije so okrožne oblasti v Neumarktu včeraj zaprle svoje urade za obiskovalce. Preiskava okoliščin dvojnega umora se nadaljuje.