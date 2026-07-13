Drama pri sosedih: avto končal v morju, vojaki takoj skočili in rešili voznika pred smrtjo (VIDEO)

Neverjeten prizor se je zgodil med vikendom v samem središču Trsta v Italiji. Avtomobil z voznikom je nenadoma končal v morju na znanem mestnem trgu Piazza Unità d'Italia, prava drama pa se je odvijala pred očmi mimoidočih.

Na pomoč so takoj priskočili pripadniki italijanske vojske, ki so se v tistem trenutku, čeprav zunaj službe, po naključju znašli na kraju dogodka. Brez oklevanja so skočili v morje, da bi poskušali rešiti osebo, ujeto v vozilu. Italijansko ministrstvo za obrambo je objavilo dramatičen posnetek reševalne akcije. Na njem je videti, kako vojaki priplavajo do avtomobila, nato pa po nekaj napetih trenutkih uspejo izvleči voznika na varno in ga predati reševalnim ekipam.

Vojaki s svojim dejanjem pokazali, kaj pomeni služiti drugim

Italijanski minister za obrambo Guido Crosetto je pohvalil njihov odziv in poudaril, da gre za primer poguma in pripravljenosti pomagati drugim. Dodal je, da so vojaki s svojim dejanjem pokazali, kaj pomeni služiti drugim.

»Njihov pogum, pripravljenost in občutek dolžnosti naredijo celotno obrambo ponosno. Delovali so nagonsko in lastna življenja postavili v službo druge osebe. To je najresničnejši pomen tega, biti vojak: služiti domovini in varovati človeško življenje, vedno, tudi kadar dolžnost tega ne zahteva. Hvala vam,« piše v objavi italijanskega ministrstva, poroča 24sata.hr.

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