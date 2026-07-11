Drama na letu Ryanaira: med letom počilo okno, Srba bi posesalo iz letala če ga ne bi za noge držala žena (VIDEO)

Po pričevanjih potnikov je moškega zaradi silovitega zračnega toka skoraj potegnilo iz letala. Rešil ga je varnostni pas, medtem ko so ga žena in drugi potniki z vsemi močmi vlekli nazaj v kabino. »Bil je napol zunaj,« je povedala ena od potnic, ki je dogajanje opisala kot prizor iz nočne more. Po incidentu so se v letalu samodejno sprožile kisikove maske, pilot pa je takoj prekinil let in obrnil letalo nazaj proti letališču v Solunu. Letalo je približno 20 minut po vzletu varno pristalo.

Po pristanku so v bolnišnico odpeljali štiri potnike. Trije so jo po preventivnih pregledih zapustili še isti dan, 61-letni Srb pa je ostal na zdravljenju zaradi lažjih poškodb in šoka. Po navedbah zdravnikov ni v smrtni nevarnosti.

Vzrok, zakaj je okno počilo, za zdaj še ni znan. Pristojne letalske oblasti so sprožile preiskavo, ki bo pokazala, ali je šlo za tehnično okvaro ali kak drug izreden dogodek.