  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEVERJETNO

Drama na letu Ryanaira: med letom počilo okno, Srba bi posesalo iz letala če ga ne bi za noge držala žena (VIDEO)

Na letu družbe Ryanair iz grškega Soluna proti Münchnu se je zgodila prava drama. Kmalu po vzletu je počilo eno od oken letala, zaradi česar je prišlo do nenadne dekompresije kabine. Najhuje jo je skupil 61-letni državljan Srbije, ki je sedel ob poškodovanem oknu.
FOTO: zajem zaslona, omrežje X
FOTO: zajem zaslona, omrežje X
G. P.
 11. 7. 2026 | 11:05
 11. 7. 2026 | 11:07
1:29
A+A-

Po pričevanjih potnikov je moškega zaradi silovitega zračnega toka skoraj potegnilo iz letala. Rešil ga je varnostni pas, medtem ko so ga žena in drugi potniki z vsemi močmi vlekli nazaj v kabino. »Bil je napol zunaj,« je povedala ena od potnic, ki je dogajanje opisala kot prizor iz nočne more. Po incidentu so se v letalu samodejno sprožile kisikove maske, pilot pa je takoj prekinil let in obrnil letalo nazaj proti letališču v Solunu. Letalo je približno 20 minut po vzletu varno pristalo.

Po pristanku so v bolnišnico odpeljali štiri potnike. Trije so jo po preventivnih pregledih zapustili še isti dan, 61-letni Srb pa je ostal na zdravljenju zaradi lažjih poškodb in šoka. Po navedbah zdravnikov ni v smrtni nevarnosti.

Vzrok, zakaj je okno počilo, za zdaj še ni znan. Pristojne letalske oblasti so sprožile preiskavo, ki bo pokazala, ali je šlo za tehnično okvaro ali kak drug izreden dogodek.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

RyanairoknoSrb
ZADNJE NOVICE
11:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NEVERJETNO

Drama na letu Ryanaira: med letom počilo okno, Srba bi posesalo iz letala če ga ne bi za noge držala žena (VIDEO)

Na letu družbe Ryanair iz grškega Soluna proti Münchnu se je zgodila prava drama. Kmalu po vzletu je počilo eno od oken letala, zaradi česar je prišlo do nenadne dekompresije kabine. Najhuje jo je skupil 61-letni državljan Srbije, ki je sedel ob poškodovanem oknu.
11. 7. 2026 | 11:05
10:25
Bulvar  |  Suzy
AKTIVNO POLETJE

Goran Dragić se je lotil novega podviga skupaj z najboljšimi prijatelji in bratom (Suzy)

Košarkarski as se je podal na gorsko avanturo.
11. 7. 2026 | 10:25
10:15
Poletje s SN
NAGRADNA IGRA

Hčerka odločila: Slovenskih novic ne damo!

Andreja Fluher je najprej prebrala časopis, nato izpolnila kupon. Nagrada bo prišla prav za družinske nakupe v Lidlu.
11. 7. 2026 | 10:15
10:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA NA HRVAŠKEM

Grozljiva prometna nesreča vzela življenje policistu, od avta ni ostalo ničesar (FOTO)

Vračal se je domov po končanem delu.
11. 7. 2026 | 10:05
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
ISKANJE

Oborožen ropar pobegnil s kombijem, policija poziva občane: ne hodite na to območje

Na območju Črnomlja oborožen moški oropal bencinski servis.
11. 7. 2026 | 09:05
08:39
Poletje s SN
NE PODCENJUJMO SONCA

Pet zlatih pravil, s katerimi se športniki poleti izognejo sončnim opeklinam

Poleti zato velja preprosto pravilo: brez zaščite pred soncem ni varne rekreacije na prostem.
Miroslav Cvjetičanin11. 7. 2026 | 08:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVOSTI NA SLOVENSKI OBALI

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 13:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Tako bo vaš domači vrt uspeval še dolga leta

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki