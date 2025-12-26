  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
FRANCIJA

Drama na metroju: napadene so bile tri ženske, moškega izsledili

Policija je osumljenca izsledila v departmaju Val d'Oise severno od Pariza s pomočjo posnetkov nadzornih kamer in sledenja njegovemu mobilnemu telefonu.
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto
STA, M. J.
 26. 12. 2025 | 21:10
1:22
A+A-

Francoska policija je aretirala moškega, ki naj bi danes z nožem napadel tri ženske na pariškem metroju, so za francosko tiskovno agencijo AFP potrdili na pariškem tožilstvu. Policija je osumljenca izsledila v departmaju Val d'Oise severno od Pariza s pomočjo posnetkov nadzornih kamer in sledenja njegovemu mobilnemu telefonu. Osumljenec naj bi popoldne po navedbah pariškega tožilstva napadel tri ženske na različnih postajah linije 3 pariškega metroja, in sicer na postajah Republique, Arts et Metiers in Opera. Žrtve naj bi bile lažje poškodovane. Po navedbah policije naj bi bil storilec mlajši moški, po prvih podatkih naj bi policija izključila teroristično ozadje napada, ampak naj bi šlo za duševno moteno osebo.

Pariz je podobno kot druge evropske prestolnice v znamenju praznovanj pred prihodom novega leta, kar pa za varnostne organe pomeni nujnost okrepljenega nadzora nad dogajanjem. Minuli teden je francoski notranji minister Laurent Nunez zaradi visoke stopnje teroristične ogroženosti in tveganja za javne nemire pozval k okrepitvi varnostnih ukrepov.

Več iz teme

napadFrancijapolicijanož
ZADNJE NOVICE
22:04
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SREČEN RAZPLET

Pri sosedih velika iskalna akcija: izgubil se je komaj 11-letni Marko (FOTO)

Kasneje so sporočili, da je bil deček najden.
26. 12. 2025 | 22:04
21:10
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
FRANCIJA

Drama na metroju: napadene so bile tri ženske, moškega izsledili

Policija je osumljenca izsledila v departmaju Val d'Oise severno od Pariza s pomočjo posnetkov nadzornih kamer in sledenja njegovemu mobilnemu telefonu.
26. 12. 2025 | 21:10
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu meseca ... »Zdaj se sesuvajo iluzije, da bi končno slišali resnico« (Suzy)

Če vas kdo zapusti, morda to ni izguba. Morda je to roka usode, ki vam je odvzela tisto, kar ste preveč krčevito držali.
26. 12. 2025 | 21:00
20:57
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Dan pred božičem prišla vinjena domov, sledil je pekel za domače

Ker se tudi po prihodu policistov 41-letnica ni umirila in je nadaljevala s kršitvijo, so ji policisti odredili pridržanje.
26. 12. 2025 | 20:57
20:07
Novice  |  Slovenija
VELIKA MNOŽICA

Harmonikarji igrali v središču Ljubljane, ljudje z njimi prepevali slovenske pesmi (VIDEO)

Zbrali so se v podporo slovenski glasbi. Odzvanjale so znane pesmi, med drugim je bilo slišati pesmi Čebelar, V dolini tihi in Mi se imamo radi.
26. 12. 2025 | 20:07
20:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Kako vplivajo na ljubezensko življenje

Ribe imajo rade romantične in sanjave odnose, kozorogi iščejo stabilnost in dolgoročne cilje, levi tudi v ljubezni iščejo občudovanje in pozornost.
26. 12. 2025 | 20:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki