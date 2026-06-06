Drama na obali: 26-letnica padla na asfalt, pa ga ugriznila v roko

Policisti v Makarski so posredovali zaradi posedovanja manjše količine droge, vendar se je intervencija končala s fizičnim napadom, navajajo hrvaški mediji. 26-letnica je v nekem trenutku celo ugriznila policista.

Tako so policisti zalotili 30-letnega moškega, pri katerem so našli manjšo količino droge. Ker so posumili, da se v stanovanju, ki ga uporablja skupaj s 26-letnico, prav tako nahaja droga, so opravili tudi preiskavo prostorov.

Policistko udarila v glavo in policista ugriznila v roko

Tam je dekle sprva žalilo policiste, nato pa poskušalo pobegniti, zaradi česar so jo z uporabo prisilnih sredstev prijeli. Med prijetjem je nadaljevala z aktivnim upiranjem in je skupaj s policisti padla na asfalt, pri čemer sta tako ona kot policista utrpela lahke telesne poškodbe.

Pestro dogajanje se je nadaljevalo tudi v policijskih prostorih za pridržanje – z rokami in nogami je udarjala po vratih, zato so jo znova vklenili v lisice. Takrat je 26-letnica policistko udarila v glavo in policista ugriznila v roko. Policistka ni bila poškodovana, policist pa je lažje poškodovan.

V stanovanju so policisti ob tem zasegli skupno 5,1 grama marihuane, manjšo količino tablet diazepama in tablet ekstazija ter 2,20 grama psilocibinskih oziroma t.i. čarobnih gob.