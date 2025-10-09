Drama na občini: brcnil v pult, sesul monitor, pa še uslužbenko udaril v glavo

Sinjski policisti so preiskali napad 52-letnega moškega, ki je v sredo dopoldan vstopil v stavbo mestne uprave v Trilju in brcnil v pult v pisarni, porinil računalniški monitor in uradnico udaril v glavo. Le-ta k sreči hujših poškodb ni utrpela, so navedli hrvaški mediji.

Čaka ga pripor

Policija je suroveža kmalu našla v bližini in ga aretirala. Ker je bil vidno pijan in je zavrnil alkotest, so ga odpeljali na policijsko postajo, je sporočila splitsko-dalmatinska policijska uprava. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilnega vedenja bo predan nadzorniku pripora.