Drama na vlaku: otrokom grozil z nožem, ti pred njim tiščali vrata vagona

Hrvaška policija je prijela moškega, ki naj bi na vlaku na relaciji Požega–Pleternica z nožem grozil otrokom. Osumljenca so prijeli danes okoli 11.20, kriminalistična preiskava pa še poteka. Potniki naj bi dogodek posneli, posnetek pa naj bi policijo dosegel šele kasneje. Dogodek naj bi se zgodil že v sredo okoli 19.40. Policijska uprava požeško-slavonska je posnetek incidenta prejela šele danes zjutraj, po njegovem pregledu pa ao takoj začeli iskati moškega. Nekaj ur pozneje so ga izsledili in prijeli.

Posredoval je sprevodnik

Po poročanju hrvaških medijev naj bi moški med vožnjo vznemirjal potnike, jim kazal nož in nato skušal vstopiti v del vagona, kjer so bili otroci. Ti so se umaknili in z druge strani držali vrata, da jih moški ne bi mogel odpreti. Sam naj bi medtem po vratih udarjal in poskušal priti do njih.

V dogajanje se je vključil tudi sprevodnik, ki je moškega nato odstranil z vlaka. Policija za zdaj ni sporočila, ali so pri prijetem našli omenjeni nož, prav tako še ni znano, katerih konkretnih kaznivih dejanj ga sumijo ali kakšen je bil motiv za poskus napada. Več informacij bo znanih po koncu kriminalistične preiskave.