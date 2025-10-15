Drama okoli izginule Madeleine, DNK test ne pusti dvomov

DNK rezultati so razkrili, da 24-letna Julia Wandelt ni Madeleine McCann, izgubljena hčerka Kate in Gerryja McCanna. Wandelt so obtožili, da je nadlegovala družino McCann, medtem ko je trdila, da je njuna izginula hčerka.

Skoraj dve desetletji je minilo, odkar je takrat triletna Madeleine izginila iz Ocean Cluba v Praia da Luz na Portugalskem, kjer je bila na počitnicah z družino leta 2007. Kate in Gerry sta bila na večerji s prijatelji, medtem ko so Madeleine in njena mlajša dvojčka ostali v apartmaju. Ko je Kate šla preverit otroke, je ugotovila, da je Madeleine izginila.

Primer je sprožil dolgotrajno preiskavo, ki je pred tremi leti dobila nov zasuk, ko je Wandelt začela trditi, da je pogrešana deklica. Wandelt so februarja 2025 aretirali zaradi nadlegovanja družine McCann skupaj z drugo žensko, Karen Spragg. Takrat so Wandelt vzeli DNK vzorec.

Nadlegovala s sporočili, klici in obiski

Na sojenju za obe ženski v torek, 14. oktobra, so porotniki izvedeli, da je Wandelt rezultate testa prejela že aprila, medtem ko je bila zaprta v zaporu Peterborough. Vodja preiskave, detektiv glavni inšpektor Mark Cranwell, je pojasnil: »DNK test je dokončno dokazal, da Julia Wandelt ni Madeleine McCann.«

Odločitev za DNK test pri Wandelt je prišla kljub temu, da preiskovalci prej niso želeli testirati drugih oseb, ki so trdile, da so pogrešana deklica. Cranwell je pojasnil: »DNK ne bi vzeli, razen če bi verjeli, da je ta oseba Madeleine, saj nisem želel ustvariti precedensa. Toda odločitev za Wandelt smo sprejeli v upanju, da bo rezultat morda ustavil njeno obnašanje do družine McCann.«

Sodišče je izvedelo, da je Wandelt sprva sporno razlagala rezultate, medtem ko Kate in Gerry po vsej verjetnosti nista bila presenečena, saj sta že pred tem ob ogledu njene fotografije v izjavi povedala, da sta prepričana, da to ni njihova hčerka.

Madeleine McCann oziroma Maddie je izginila 3. maja 2007 iz apartmaja v Praia da Luz na Portugalskem. FOTO: Reuters

Kljub zanikanju družine je Wandelt obtožena, da je družino nadlegovala s sporočili, klici in obiski ter zahtevala DNK test zase. Družina je po navedbah policije prejela tudi sporočila od »ženske z velškim naglasom«, ki naj bi bila pozneje Spragg iz Cardiffa, Wales, ki naj bi z Wandelt vzpostavila odnos in podpirala njene teorije.

Wandelt, ki izvira iz Jana Kochanowskega v Lubinu na Poljskem, in 61-letna Spragg sta zanikali vse obtožbe proti sebi, poroča unilad.com.

