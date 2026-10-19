Drama pred predorom Karavanke: Slovencu med vožnjo zagorel avtomobil, drugi vozniki preprečili najhujše (FOTO)

Na avstrijski strani predora Karavanke se je v noči na soboto, 17. oktobra, odvijala prava drama. Na avtocesti A11 je med vožnjo zagorel avtomobil, za volanom katerega je sedel 68-letni slovenski državljan. Da je z njegovim vozilom nekaj hudo narobe, so prvi opazili drugi udeleženci v prometu. Kot poroča avstrijska televizija ORF, se je dogodek zgodil okoli 15 minut čez polnoč na odseku avtoceste med Beljakom in predorom Karavanke, v smeri Slovenije.

Na ogenj so ga opozorili drugi vozniki

Slovenec je nadaljeval vožnjo proti predoru, ko je njegov avtomobil iz za zdaj neznanega razloga zagorel. Na požar so postali pozorni vozniki, ki so vozili za njim, in ga začeli opozarjati na nevarnost. Moški je opozorila pravočasno opazil in avtomobil ustavil še pred vhodom v predor. Iz vozila se mu je uspelo pravočasno umakniti na varno. Njegova hitra reakcija je bila še posebej pomembna, saj bi se lahko požar, če bi z gorečim avtomobilom zapeljal v predor, razvil v precej nevarnejši dogodek.

Ob 0.14 so bili o požaru obveščeni gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Frießnitz-Rosenbach, Šentjakob v Rožu in Rožek. Na kraj so prihiteli z gasilskimi vozili, si nadeli dihalne aparate in začeli gasiti goreči avtomobil. Ogenj so hitro spravili pod nadzor, vendar je bilo za vozilo že prepozno. Avtomobil je namreč skoraj v celoti pogorel.

Po končanem gašenju so gasilci vozilo večkrat pregledali s termovizijsko kamero, da bi izključili možnost ponovnega vžiga. Nato so pomagali še vlečni službi pri odstranjevanju uničenega avtomobila. Poleg treh gasilskih društev so pri intervenciji sodelovali tudi avstrijska policija in predstavniki avtocestnega upravljavca ASFINAG.

K sreči brez poškodovanih

Kljub nevarnim okoliščinam se je dogodek končal brez poškodb. Slovenski voznik se je pravočasno umaknil, prav tako ni bil poškodovan nihče drug. Kaj je povzročilo požar, avstrijski policisti še ugotavljajo.