Krvavi prizori pred šolo: dijak z nožem poškodoval vrstnika, ranjena tudi zaposlena (FOTO)

Na srednji elektrotehnični šoli v zagrebškem naselju Voltino se je danes zjutraj zgodil napad z ostrim predmetom. Po navedbah policije je učenec šole poškodoval drugega učenca in uslužbenko, nato pa so ga policisti prijeli.

FOTO: Igor Kralj/pixsell Pixsell

Zagrebška policija je bila nekaj po 8. uri napotena na srednjo elektrotehnično šolo v naselju Voltino na zahodu mesta. Na kraj dogodka je prišlo tudi reševalno vozilo, dijaki, ki so takrat stali pred šolo, pa so za STA povedali, da je prišlo do poskusa napada, domnevno z nožem.

FOTO: Zeljko Lukunic/pixsell Pixsell

Policija je incident kasneje potrdila in sporočila, da se je napad zgodil okoli 8. ure, ko je učenec z ostrim predmetom poškodoval drugega učenca in zaposleno v ustanovi. Napadalec je pod nadzorom policije. Poškodovanima so nudili zdravniško pomoč, policija pa opravlja ogled kraja dogodka in kriminalistično preiskavo, da bi ugotovila vse okoliščine incidenta.