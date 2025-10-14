Drama v srednji šoli blizu nas: fanta (17) zabodli v prsi, odpeljal ga je helikopter (VIDEO)

Na Hrvaškem se je zgodil grozljiv incident v šoli. Tako so dijaka srednje šole v Bedekovčini zabodli in ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnični center Zagreb. Dnevnik.hr navaja, da naj bi se incident zgodil med praznovanjem dneva kruha, na katerega je fant prinesel kruh, slanino in nož. Medtem ko je v šali vrtel vrečko, je iz nje poletel nož in se zarinil v prsi drugega fanta.

Vpletena sedemnajstletnika

Poškodovani fant naj ne bi bil v smrtni nevarnosti, so še dodali.

Mama katere sin obiskuje srednjo šolo, kjer se je zgodil krvavi dogodek, je za hrvaški medij povedala: »Samo poslal mi je sporočilo, naj se ne sekiram, ko bom novico videla. Vse se je zgodilo zunaj, pred telovadnico,«. Kot je neuradno izvedel Jutarnji list, sta v nesrečen dogodek vpletena dva sedemnajstletnika.

»V Bedekovčini blizu Srednje šole se je zgodilo nekaj zelo hudega ... na kraju dogodka so helikopter, reševalno vozilo in vse nujne službe!«, pa je bilo objavljeno na Facebook strani Policija zaustavlja – Krapinsko-zagorska županija.

Na kraju dogodka še vedno poteka policijska preiskava. Zbirajo se dokazi, pogovarjajo se z očividci, ni pa znano, ali ima šola video nadzor, ki je morda posnel dogodek. V šolo bo zagotovo poslana strokovna ekipa, ki bo dijakom nudila psihološko pomoč.