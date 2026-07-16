Drama pri Lošinju: potonila ladja, poškodovano brodolomko nujno odpeljali v bolnišnico

Močno neurje je ponoči povzročilo več izrednih dogodkov na Jadranu. Najresnejša pomorska nesreča se je zgodila ob zahodni obali Malega Lošinja, kjer je v bližini plaže Balvanida potonila italijanska ladja SAUGOS. Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo je sporočilo, da je Reški center za usklajevanje iskanja in reševanja na morju (MRCC Rijeka) ponoči prejel klic posadke na pomoč. Reševalci so iz morja rešili vse člane posadke potopljenega plovila, ena oseba pa se je pri nesreči poškodovala in potrebovala zdravniško pomoč.

Poškodovano brodolomko so nujno prepeljali v Mali Lošinj, kjer so jo ob 2.15 predali zdravstvenemu osebju v nadaljnjo oskrbo.

Pestro je bilo tudi v zadarskem akvatoriju, kjer je zaradi slabega vremena prišlo do več pomorskih nesreč. Pri Petrčanih je nasedel manjši čoln, vendar v nesreči ni bil nihče poškodovan. Ob 22.09 so pristojne službe prejele še prijavo o jadrnici z dvočlansko posadko, ki je nasedla ob obali Ulice kneza Trpimira v Zadru. Le minuto pozneje, ob 22.10, je MRCC Rijeka prek centra 112 prejel obvestilo o nesreči katamarana, ki je trčil v mestni most na Pagu. Iz Luške kapitanije Zadar so sporočili, da v nesreči ni bilo poškodovanih, okoliščine in posledice pa bodo pristojni ugotavljali danes.

Nedolgo zatem, ob 22.40, je sledila še prijava o nasedlem plovilu pri kraju Privlaka. Tudi v tem primeru po podatkih Luške kapitanije Zadar ni bilo poškodovanih. Poleg omenjenih dogodkov so pristojne službe ponoči in vse do zgodnjih jutranjih ur obravnavale še več pomorskih nezgod v zadrskem akvatoriju. Večino so rešili lastniki oziroma voditelji plovil sami ali s pomočjo komercialnih reševalnih služb, poroča dnevnik.hr.