Drama pri meji: zaradi konvoja predsednice Pirc Musar mlad voznik strmoglavil v jarek

Na meji s Slovenijo in Madžarsko se je v četrtek zvečer odvila pretresljiva prometna drama. Mlad voznik Opla naj bi se zagledal v vozila s prednostnimi znaki, šlo je za slovenski diplomatski konvoj, in zaradi trenutka nezbranosti silovito trčil v počasneje vozeči Ford pickup. Obe vozili je odneslo v jarek, Opel pa je pristal na strehi. Po prvih podatkih sta bila hudo poškodovana dva človeka, poroča madžarski portal 112press.hu. Voznik, star okoli 20 let, je pričam pojasnil, da je v vzvratnem ogledalu opazil vozila s prižganimi prednostnimi lučmi. Zaradi tega ni pravočasno opazil Forda pred seboj. V zadnjem trenutku je poskušal obrniti volan v levo, da bi trk preprečil, a je z desnim sprednjim delom kljub temu zadel levi zadnji del Forda.

FOTO: 112press/Mihály Tánczos

Silovit udarec je Ford vrgel z vozišča, kjer je obstal v jarku. Opel je medtem zapeljal s ceste in se v jarku prevrnil na streho. Voznik, ki se je vračal z dela, in njegov mlajši sopotnik sta bila huje poškodovana in prepeljana v bolnišnico. V Fordu so bili trije lovci, vozili so približno 60 km/h. Voznik Forda, ki naj bi upočasnil in s tem presenetil voznika Opla, hitrosti ni zmanjšal zaradi prihajajočega diplomatskega spremstva, temveč zato, ker se je približeval znanemu prehodu divjadi. Na kraju nesreče je jasno viden prehod, kjer velike živali redno prečkajo cesto.

FOTO: 112press/Mihály Tánczos

Madžarski portal 112press.hu navaja, da je iz smeri mejnega prehoda Felsőszölnök prihajal slovenski predsedniški konvoj. Po pravilih se konvoj na kraju nesreče ni smel ustaviti, je pa eden izmed spremljevalnih avtomobilov ostal na lokaciji, poklical reševalce in pomagal poškodovanim.

S predstavnikom urada predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je bila na obisku na Madžarskem, smo preverili navedbe. Povedal je, da slovenski konvoj nesreče ni opazil, po informacijah tamkajšnje policije pa je do trčenja prišlo zaradi umikanja divjadi, ne zaradi diplomatskega spremstva. Ker v tujini diplomatski konvoj spremlja tudi domače reševalno vozilo, v tem primeru madžarsko, pa je to res ustavilo, poklicalo pomoč in pomagalo poškodovanim.

Kraj nesreče je bil zaradi razbitin nekaj časa zaprt, policija pa pod nadzorom sodnega izvedenca preiskuje vse okoliščine dogodka.