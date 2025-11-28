Drama pri meji: zaradi konvoja predsednice Pirc Musar mlad voznik strmoglavil v jarek

Na meji s Slovenijo in Madžarsko se je v četrtek zvečer odvila pretresljiva prometna drama. Mlad voznik Opla naj bi se zagledal v vozila s prednostnimi znaki, šlo je za slovenski diplomatski konvoj, in zaradi trenutka nezbranosti silovito trčil v počasneje vozeči Ford pickup. Obe vozili je odneslo v jarek, Opel pa je pristal na strehi. Po prvih podatkih sta bila hudo poškodovana dva človeka, poroča madžarski portal 112press.hu. Voznik, star okoli 20 let, je pričam pojasnil, da je v vzvratnem ogledalu opazil vozila s prižganimi prednostnimi lučmi. Zaradi tega ni pravočasno opazil Forda pred seboj. V zadnjem trenutku je poskušal obrniti volan v levo, da bi trk preprečil, a je z desnim sprednjim delom kljub temu zadel levi zadnji del Forda.
Silovit udarec je Ford vrgel z vozišča, kjer je obstal v jarku. Opel je medtem zapeljal s ceste in se v jarku prevrnil na streho. Voznik, ki se je vračal z dela, in njegov mlajši sopotnik sta bila huje poškodovana in prepeljana v bolnišnico. V Fordu so bili trije lovci, vozili so približno 60 km/h. Voznik Forda, ki naj bi upočasnil in s tem presenetil voznika Opla, hitrosti ni zmanjšal zaradi prihajajočega diplomatskega spremstva, temveč zato, ker se je približeval znanemu prehodu divjadi. Na kraju nesreče je jasno viden prehod, kjer velike živali redno prečkajo cesto.
Madžarski portal 112press.hu navaja, da je iz smeri mejnega prehoda Felsőszölnök prihajal slovenski predsedniški konvoj. Po pravilih se konvoj na kraju nesreče ni smel ustaviti, je pa eden izmed spremljevalnih avtomobilov ostal na lokaciji, poklical reševalce in pomagal poškodovanim.
S predstavnikom urada predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je bila na obisku na Madžarskem, smo preverili navedbe. Povedal je, da slovenski konvoj nesreče ni opazil, po informacijah tamkajšnje policije pa je do trčenja prišlo zaradi umikanja divjadi, ne zaradi diplomatskega spremstva. Ker v tujini diplomatski konvoj spremlja tudi domače reševalno vozilo, v tem primeru madžarsko, pa je to res ustavilo, poklicalo pomoč in pomagalo poškodovanim.
Kraj nesreče je bil zaradi razbitin nekaj časa zaprt, policija pa pod nadzorom sodnega izvedenca preiskuje vse okoliščine dogodka.
Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes skupaj z madžarskim kolegom Tamasom Sulyokom obiskala slovensko manjšino v Porabju in madžarsko manjšino v Pomurju. Obisk bo posvečen krepitvi dobrososedskih odnosov, razvoju obmejnih regij ter podpori manjšinam na obeh straneh meje.
V Monoštru se je Pirc Musar sestala s predstavniki slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, zatem pa je s predsednikom Sulyokom govorila o dvostranskem sodelovanju, položaju manjšin in izvajanju skupnih razvojnih projektov. Predsednika sta se tudi udeležila osrednje slovesnosti ob 30-letnici Državne slovenske samouprave, ene od dveh krovnih organizacij porabskih Slovencev, kjer bosta nagovorila zbrane.
Pirc Musar in Sulyok bosta obisk nadaljevala v Lendavi pri madžarski narodni skupnosti v Sloveniji. V ospredju bodo vprašanja gospodarskega in družbenega razvoja Pomurja, izobraževanja ter ohranjanja madžarskega jezika in kulture.
Obisk bosta sklenila z udeležbo na slavnostnem dogodku ob 50-letnici organiziranega delovanja pomurske madžarske narodne skupnosti in 35. obletnici ustanovitve krovne organizacije pomurske madžarske skupnosti.
Obisk obeh predsednikov predstavlja jasno potrditev predanosti Slovenije in Madžarske dobrososedskemu sodelovanju ter podpore narodnim skupnostim kot pomembnemu povezovalnemu mostu med državama, so še navedli v uradu predsednice Pirc Musar.